La robinet „curge” aer în loc de apă în blocul G8

” Din câte ştiu eu. nu am primit nici o sesizare la asociaţia de proprietari ca să luăm măsuri în acest sens. Nu cred să fie probleme. Eu nu am cum să ştiu. Nu mă duc să bat din uşă în uşă să întreb dacă au apă caldă şi rece. Eu ştiu că este apă. Nu cred că au fost schimbate coloanele de când s-a construit blocul. Asociaţia nu are banii necesari pentru investiţii, tot ce avem strângem din fondul de reparaţii. Despre cartelele pentru lift am făcut acest lucru să nu mai urce în bloc oricine. Acum strângem bani pentru linoleum. Nu s-a făcut nimic timp de 65 de ani. Acum, noi mai schimbăm pe ici pe colo. Legat de linoleum, aşa au decis oamenii în adunarea generală. Înainte blocul era un ghetou, noi am schimbat multe în bloc. Legat de conductă, eu nu pot să o schimb dacă nu am acordul proprietarilor”, spune preşedintele Asociaţiei de proprietari 7 Brazda lui Novac.