Primăria Craiova extinde iluminatul festiv în plină criză a energiei

Becurile mari din tavane se pot înlocui cu lămpi cu LED pentru economie. Se pot monta contoare inteligente care să oprească iluminatul și prizele când se depășește consumul. Se pot comasa birourile ca să se economisească încălzirea și energia electrică. Iluminatul public poate suferi modificări, ca să se facă economie şi să nu mai ardem banul public.

Sunt măsuri pe care administraţia locală craioveană le-ar putea lua pentru reducerea consumului de energie electrică şi gaze. Aceleaşi măsuri le pot lua şi instituţiile subordonate Primăriei Craiova.

Primăria Craiova , când spune reducerea consumului de energie electrică se gândeşte mai mult să facă economie la iluminatul public.

„Am început să facem modificări în cadrul instalațiilor de iluminat public care consumă mult. În acest sens, am depus deja un proiect pe fonduri europene pentru înlocuirea instalațiilor de iluminat din pasajul subteran – care, doar acestea singure, consumă 20 la sută din factura de iluminat public a orașului. Astfel, cu ajutorul fondurilor europene, vom asigura, în pasajul subteran, instalații de iluminat prin leduri, care vor consuma mult mai puțin și, automat, pentru care vom plăti mai puțin”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache.

Proiectul este bun, dar punerea în practică este de durată. Despre iluminatul şi consumul de energie electrică din incinta primăriei nici o vorbă.

De Crăciun, multă lumină de la primărie

Pe de altă parte, primăria dă semne că nu se teme de facturile mari la energia electrică din moment ce se gândeşte să extindă iluminatul festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Într-adevăr pentru iluminatul public de sărăbători se folosesc leduri, dar la final factura mică sau mare tot din bugetul local este plătită.

„Având în vedere că anul trecut am fost desemnați de European Best Destinations ca fiind una dintre cele mai frumoase destinații de Crăciun și pentru iluminatul festiv, ornamentele și decorațiunile luminoase de sărbători vor fi, și de această dată, o componentă importantă din conceptul Târgului de la Craiova. Astfel, vom intra și anul acesta în competiția europeană pentru cel mai frumos târg de Crăciun. Situația actuală, de creștere a facturilor la curent, nu va afecta iluminatul public de sărbători al municipiului Craiova, pentru că noi folosim, încă din anii precedenți, leduri. Astfel, continuăm să facem economii și să beneficiem de cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun.

Pentru anul acesta, ne-am gândit să extindem iluminatul festiv de sărbători și în alte cartiere, iar primul care va beneficia de decorațiuni luminoase de Crăciun va fi Craiovița Nouă. Mai ales că acolo, am demarat, în aceste zile, reabilitarea esplanadei, unde vom face reparații în toată zona respectivă și vom schimba inclusiv locurile de joacă„, a mai spus purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova.

CAO, panouri fotovoltaice cu bani de la norvegieni

În acest timp societăţile şi regiile subordonate primăriei se gândesc cum să reducă şi ele, mai mult sau mai puţin, consumul şi facturile la utilităţi, în speţă energie electrică şi gaze.

La Compania de Apă Oltenia se pune accent pe energia verde, panouri fotovoltaice. Pe moment se poartă discuţii pentru reducerea consumului de energie electrică şi strîngerea robinetului la gaze. Concret, până la stingerea şi înlocuirea becurilor prin birouri rămâne de văzut. Într-un final factura va demonstra dacă s-a făcut sau nu economie.



„Colegii mei se ocupă cu acest lucru. Avem un proiect pe fonduri norvegiene, să montăm panouri fotovoltaice la Staţia de epurare ceea ce ne va aduce o reducere a consumului de energie electrică la nivelul CAO. Ne mai gândim şi la alte proiecte în acest sens. Nu avem ce să facem pentru că facturile la energia electrică sunt scumpe. Acum suntem în perioada când mai dă statul subvenţie. Noi nu am avut probleme pentru că am făcut o licitaţie şi am obţinut un preţ foarte bun anul trecut. Nu ştim ce se va întâmpla, scumpirea energiei electrice este iminentă”, spune Anca Bălăceanu, director economic CAO

Pieţele sting lumina în hale

În plină criză a energiei, SC Pieţe şi Târguri se gândeşte să reducă consumul de energie electrică şi stinge lumina în halele din pieţe. „Am discutat şi noi, şi încercăm să vedem cum putem folosi energia solară, ne gândim la panouri fotovoltaice. Momentan, am început să stingem luminile în halele din pieţe. Acestea erau lăsate aprinse noaptea ca să-l ajute pe paznic să vadă în interior atunci când îşi face rondul”, spune directorul SC Pieţe şi Târguri Craiova, Alin Mărăcine.

RAT are neoane, are consum redus

Directorul Regiei spune reducerea consumului este neceasră. Consumul de energie electrică şi gaze va fi monitorizat pentru un consum redus.

„Analizăm, să vedem în ce zonă putem să facem economie pe acest palier. Pe partea de iluminat noi suntem pe neoane care au un consum redus. Vom folosi cu foarte mare atenţie gazele naturale pe partea de încălzire şi energia electrică, mă refer la iluminatul prin birouri, în incinta unităţii. Mai stingem becurile, mai folosim lumina naturală„, afirmă directorul RAT Craiova, Marcel Tănăsescu.

La Salubritate şi RAADPFL, noroc cu munca în aer liber

Operatorul care se ocupă de salubrizarea domeniului public al oraşului se gândeşte mai mult la eficienţa utilajelor folosite în activitatea de zi cu zi şi consumul redus de combustibil al acestora. Activitatea celor mai mulţi angajaţi ai Salubrităţii se desfăşoară în aer liber şi în acest caz nu vorbim de un consum de energie electrică sau gaze naturale. Totuşi la baza de utilaje de pe strada Fluturi în locul becurilor clasice au apărut ledurilor. Nu ştim, însă, ce becuri sunt folosite pentru iluminatul birourilor.



„La nivelul societății Salubritate Craiova s-a dezbătut aspectul crizei energetice ce urmează să se prefigureze. În acest sens ne-am asigurat ca echipamentele pe care le utilizăm să fie eficiente din punct de vedere al consumului; un exemplu concret îl constituie faptul că utilajele noastre au norma euro 6. Un alt exemplu în direcția economisirii este faptul că la baza de utilaje toate becurile pentru iluminat au fost înlocuite cu becuri de tip led”, a spus purtătorul de cuvânt al SC Salubritate Craiova.



Vecina de palier a Salubrităţii, RAADPFL are noroc cu „munca în stradă”.

„Munca noastră este în stradă, să spun aşa, ne rămâne sediul şi atelierul. Vom lua şi noi măsuri, nu trebuie să spună primarul să schimb becurile. Trebuie să ne gospodărim”, spune directorul RAADPFL Craiova, Adinel Ilinca.