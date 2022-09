Cât ar putea plăti craiovenii căldura în această iarnă

În iarna care vine, craiovenii racordați la sistemul centralizat vor plăti un preț mai mare pentru gigacalorie. Drept urmare, facturile la căldură vor fi mai mari comparativ cu iarna trecută din cauza scumpirii care a avut loc în luna august. Prețul gigacloriei a sărit de la 462,11 lei/Gcal, la 499,89 lei/gigacalorie (TVA inclus).

Cât va fi, factura la o garsonieră și la un apartament de două, trei și patru camere, încercăm să facem un estimativ.

Pe baza datelor din anul trecut și a informațiilor obținute de la firmele de repartitoare am putut să calculăm câteva valori aproxomative, din care rezultă costul pe care îl plătește un craiovean care stă la bloc pentru căldură și apă caldă.

Am luata drept reper luna ianuarie, în teorie cea mai friguroasă din an, iar calculele se bazează pe temperaturile obișnuite la care Termo Urban livrează energia termică și pe niște consumuri de apă caldă obișnuite. Prin urmare, o garsonieră locuită de o singură persoană 0,39 GCal pentru încălzire și 0,07 GCal pentru apa caldă. În total locatarul plătește pentru energia termică 229,94 de lei, într-o lună de iarnă, considerată cea mai friguroasă din an.

Două camere, doi locatari

Căldură din sistemul centralizat

Un apartament de două camere locuit de două persoane ar consuma 0,56 Gcal pentru încălzire și 0,14 Gcal pentru apa caldă. În total așadar, consumul din luna ianuarie pentru energia termică va fi de 0,70 Gcal. În Craiova gigacaloria costă 499,89 lei/gigacalorie (TVA inclus). Proprietarul unui astfel de apartament ar avea de plătit pentru energia termica, doar pe partea individuală 349,92 de lei. Costul nu este bătut în cuie, el variază în funcție de suprafața echivalent termică (SET) a fiecărui apartament în parte, dar și de numărul persoanelor care locuiesc în el.

Un apartament cu trei camere, peste 400 de lei căldura

Un apartament cu trei camere locuit de trei persoane consumă 0,67 Gcal pentru încălzire și 0,21 Gcal pentru apa caldă. Consumul total de gigacalorii în acest apartament într-o lună de iarnă este de o,88 de Gcal. Craioveanul va plăti pentru căldura consumată în apartament, fără consumul pe părțile comune, 439,90 de lei. Și în această situație costul căldurii poate fi mai mare dacă, de exemplu, apartamentul în cauză consumă 1Gcal. La această sumă se mai adaugă și valoarea consumului pe părțile comune: casa scării, subsol și conductele care tranzitează apartamentul. Un apartament de patru camere și patru persoane consumă 0,84 GCal pentru încălzire și 0,28 GCal pentru apa caldă. În total așadar, la un preț facturat al gigacaloriei de 499,89 lei/gigacalorie (TVA inclus), în luna ianuarie costul total estimat pentru energia termică va fi de 559,87 de lei.

Scumpirea din septembrie

Conform unei hotărârii adoptate de CL, de la 1 septembrie tariful local de facturare pentru populația Craiovei care depinde de Termo va creşte de la 388,33 lei/Gcal, la 420,08 lei/Gcal (preţuri fără TVA). Adică de la 462,11 lei/Gcal, la 499,89 lei/gigacalorie (TVA inclus).