Secretele IntenCity

Festivalul IntenCity s-a încheiat acum două săptămâni, dar emoţia şi întrebările persistă încă. A fost frumos, oraşul a vibrat intens timp de trei zile, dar acum este vremea calculelor şi a întrebărilor. Nu, nu este vorba dacă a meritat ca Primăria Craiova să cheltuiască 5 milioane de euro. Asta o judecă fiecare în parte. Dar ne interesează cât au costat artiştii, câte bilete s-au vândut, câţi bani s-au încasat din vanzarea biletelor, de ce preţul biletelor s-a înjumătăţit şi multe altele. A fost Intencity un vehicul electoral pentru Olguţa Vasilescu sau doar o ambiţie demonstrată de-a lungul timpului de a transforma imaginea Craiovei pătată de prea multe ştiri negative? Omul pe umerii căruia a căzut greul organizării festivalului şi care a stat cu sabia deasupra capului, Antoniu Zamfir, directorul Operei Române Craiova, spune că fiecare euro a meritat cheltuit cu vârf şi îndesat. Molipsit de entuziasmul şi energia Olguţei Vasilescu, Zamfir nu a dorit să vorbească despre diferenţa dintre venituri şi cheltuieli pentru că ar dăuna imaginii festivalului, nici despre numărul exact de bilete vândute sau tarifele artiştilor. Va trebui să o facă, totuşi, la un moment dat, pentru că sunt bani publici. Zamfir crede că Dumnezeu a dorit ca acest festival să aibă loc. A fost la doar o zi distanţă să se amâne.

După cele trei zile fierbinţi de muzică şi dans de la sfârşitul lunii trecute, organizatorul Intencity, Opera Române Craiova, era aşteptat să anunţe concluziile evenimentului care a costat bugetul oraşului cinci milioane de euro. Concluzii înseamnă număr de bilete vândute, diferenţa dintre cheltuieli şi venituri şi cât au fost onorariile artiştilor. Bine, ar mai fi şi alte curiozităţi, dar, ne-am mulţumi şi cu atât pentru început. Antoniu Zamfir, managerul Operei, dă de înţeles că nu contează cât s-a cheltuit, ci rezultatul şi ce derivă din acest rezultat. Adică, oraşul a beneficiat de o imagine foarte bună, iar experienţa organizării Intencity i-a învăţat pe organizatori cum să imbunătăţească lucrurile.

Managerul Operei Române, Antoniu Zamfir, alături de Luis Fonsi

„Au fost patru momente critice în organizarea acestui festival. Eu, cu posibilităţile mele de percepţie, gândeam că el va trebui cel puţin amânat cu un an, deşi ştiam că amânarea ar genera o mare tinichea de coada unui astfel de festival. A fost greu, pentru că oraşul nostru nu a avut un know- how şi speram să-l creăm uşor-uşor. Nu a prezentat foarte multă încredere în special acestor mari artişti când le vorbeşti de Craiova. Opera nu avea know-how-ul necesar, dar avea aparatul necesar în a cheltui banii publici aşa cum trebuie cheltuiţi. A existat în anii dupa Craiova Culturală dorinţa de a rămâne cu ceva după acea efervescenţă….dacă cineva ar vedea ce activităţi culturale erau înainte de 2013 şi analizează acum, se va vedea că acel proiect blamat a avut un efect atât de pozitiv pentru această efervescenţă culturală. Iniţial, ne gândeam la un festival de film, Craiova să se identifice cu ceva ..

Nu a fost să fie, tristeţea a fost mare în 2015(Craiova nu a fost desemnată capitală culturală europeană – n.r). Doamna primar şi-a dorit un astfel de eveniment. În dese rânduri, nu ştiu dacă se consulta, dar ne întreba pe directorii de cultura cum vedem, care este punctul nostru de vedere…Anul trecut prin iulie, nu o să uit niciodată, eram în Opera din Sofia şi m-a sunat doamna primar să vin până la dânsa…să ne gandim cum putem face un astfel de festival. Şi a venit o propunere de la o entitate să facem un astfel de festival dar care viza nişa de la Untold, din afara ţării, cu un oarecare know -how, doar că la momentul în care te nişa direct pe muzică electronică… după o săptămână ne-am dat seama că publicul era saturat. Era imposibil să rămâi pe această nişă de muzică electronică. Sunt deja clasici în muzica electronică, precum Van Buren şi Tiesto. Plus că în Craiova, trebuie să fim sinceri cu noi, nu avem un public care să….grosul unui astfel de public ţi-l asiguri din oraş, iar în Craiova nu avem o tradiţie, fiind şi pe zona balcanică“, explică Antoniu Zamfir.

A fost IntenCity un capriciu al Olguţei Vasilescu îndeplinit pe repede – înainte?



„A fost o ambiţie oltenească, dar în sens pozitiv. Din acest punct de vedere primarul a fost promotorul ideii. Puteam să propunem şi noi un proiect, orice instituţie de cultură poate să o facă şi primarul în funcţie să zică da, fă-l sau să nu rişte, Or dânsa ce a făcut? A venit cu această dorinţă, ambiţie ca oraşul nostru să aibă un astfel de eveniment încât m-a motivat, m-a molipsit efectiv şi, în momentele grele, dar repet, nu fac o apologie sau un laudaţio pentru că nu are nevoie din partea mea, însă un manager, un lider ştie când vede, când simte probleme ştie să încurajeze. În dese rânduri mă duceam să discut cu dânsa despre problemele de care mă loveam. Senzaţia este că a fost un pariu riscant“, spune Zamfir.

Luis Fonsi

Care a fost onorariul artiştilor?

„Mai puţin decât s-a scris în presă. Când va fi gata tot bugetul va fi facut public. Am fost în discuţii cu artişti pe sume poate mai mari care nu cântau, aveau pe cineva care le cânta din backstage cu vocea lor, ei mimau. Ar fi aşa de simplu să existe un price list undeva…am banii, îl iau…Am negociat foarte greu.. Artiştii au fost selectaţi pe propuneri în funcţie de cine era liber…am avut un promotor, pe Marcel Avram, care a stat 3 zile aici… I-am căutat telefonul prin diverşi oameni, i-am dat un mesaj… sunt x şi vreau să facem asta. În primă fază nu a zis bine. A durat vreo două luni să-i câştigăm încrederea. Venea dupa o experienţă foarte urâtă la Bucureşti când primar era Oprescu. Are şi astăzi de luat vreo 400.000 de euro. L-am convins bătându-l la cap zi de zi.

Primul lucru greu a fost să ne întâlnim să-i povestim. Atunci aveam ideee ce artişti vrem…din toţi artiştii el a adus Fonsi şi Derulo şi mai mulţi artişti din prima seară. Unii poate aveau preţurile foarte mari, iar raportul calitate – preţ nu era ok, la alţii am zis da, şi ştiam că au un public bun. Onorariile nu se negociază, aici este o chestiune care trebuie….eu nu ştiu onorariile fiecărui artist pentru că sunt aceste costuri enorme pe lângă onorarii, transportul artistului şi al trupei. când vin, nu vin din Bulgaria, vin din ţări îndepărtate, se adaugă impozitele pe prestaţie care trebuie plătite statului“, detaliază Zamfir.

Şi, totuşi, care au fost onorariile artiştilor?

„Nu cred că a costat cineva peste 500.000 de euro. Fonsi, Derulo, Afrojack şi DJ Snake au fost undeva pe acolo şi au fost printre cei mai scumpi. Luis Fonsi şi-a făcut loc în agendă să vină vineri pentru că era în turneu. El a venit în prima seară, dar noi gândisem duminică seara latino“, explică Antoniu Zamfir. Managerul Operei spune că relaţia cu managerii artiştilor nu se derulează uşor, un motiv în plus pentru a nu dezvălui onorariul fiecărui artist. „Mai este o chestiune gravă….îi strici piaţa. Nu te duci la târg, cumperi ceva în blank. Preţul pe care ţi-l face respectivul agent se raportează la cât de cunoscută este Craiova, ce public ai, ce sponsori ai, cât de mare este stadionul. Un alt artist mi-a pus o întrebare care m-a blocat: ne-a cerut distanţa exactă de la gura lui la ultimul spectator.

Nu am putut sa-i spunem. Problema este că în definitiv îţi propui să aduci un artist, înaintezi în discuţii şi, la un moment dat, filmul se rupe pentru că te văd interesat. Îţi dau o sumă de bani , tu negociezi sau nu. Dacă artistul este în turneu e un preţ, dacă nu, e un alt preţ. The Weeknd cere 2,5 milioane de euro dacă este în turneu. Parcă mi-ar plăcea ca Derulo să vină şi ediţia viitoare la ce show a făcut, deşi practicile acestor festivaluri nu prea duc către acelaşi artist două ediţii la rând“, continuă managerul Operei.

Telenovela Paris Hilton

„Povestea cu Paris mi-a lăsat un gust amar. Aş putea să scriu o carte…problema este că milionul de euro de care s-a vorbit este dintr-un film al lui Paris. Nici măcar un sfert nu costa Paris cu impozit şi cu taxe cu tot. După nebunia asta preţul aproape s-a dublat. Şi te gândesti: ce faci? Dacă nu dublau, venea. Este o luptă cu agenţii pentru că ei încearcă să vândă. Nu am discutat în privat privat cu Paris Hilton, are agenţi pe Europa de Est din Republica Molova si Ucraina.

Foto: Alexandru Vîrtosu

Câte bilete s-au vândut?

Zamfir aproximează până când îi vin datele finale. „S-au vândut mai multe bilete decât mă aşteptam personal. S-au vândut peste 30.000 de bilete. Nu pot sa va dau 100% corect, deoarece au fost mai multe locuri unde s-au vândut bilete“, spun ele dând de înţeles că numărul putea fi mult mai mare dacă nu existau rectricţiile ISU. „Noi speram ca doar pe gazon să intre 20.000 de oameni, dar s-a pus problema evacuării şi cifra totală pe care ne-a lăsat-o ISU a fost 7.800 pe gazon. Puţin. Foarte puţin.

Problema mare este pentru cei de pe gazon pentru că acele patru căi de evacuare ale stadionului nu permiteau în prima fază decât 3500 de oameni să fie evacuaţi. Dar am construit câte două scări de acees de pe gazon în Tribuna a doua şi în Peluza Sud. Norocul nostru a fost că nu ştiu să fi fost 5 minute în care toţi participanţii să fie în stadion. Duminica a fost o doamnă de la ISU, nu o să o uit toată viaţa. A venit şi a măsurat, am stat cu ochii pe cei de la Isu. Teama a fost la Derulo că se va umple stadionul şi vom depăşi capacitatea stabilită de Isu. Oamenii puteau coborî din tribune. A fost o discuţie cu firma de pază pentru accesul pe stadion. În Tribuna Vip puteai cobori pe stadion, la Tribuna a 2 a şi Peluza Sud au fost stewardzi care mi-aş fi dorit să-si facă treaba mult mai serios şi au mai lăsat oameni pe stadion“, explică Zamfir.

Care este adevărul despre sold-outul anunţat de primar şi de ce s-a înjumătăţit preţul biletului?

„Nu aţi văzut sold-out-ul pentru că nu aţi dorit să-l vedeţi. În a doua seară nu a anunţat nimeni sold -out. Prima şi a treia zi au fost sold out. Nu a plecat nimeni din start cu gândul că se va face profit. În primul rând instituţiile de cultură nu pot face profit. Ar crea un excedent bugetar. Chiar dacă aveam sold out în fiecare seară nu se acopereau cheltuielile. Din teama de a nu fi interpretat greşit nu dau diferenţa între cheltuieli şi venituri. Teama este că aceste informaţii îţi creează o daună de imagine, iar tu ai muncit(…)

S-a pornit de la partenerii noştri dorinţa justificată că publicul echipelor de fotbal a avut o daună din cauză că echipa a trebuit să joace în deplasare şi au venit cu aceste campanii. A venit o adresă scrisă în instituţie, am analizat-o şi i-am dat curs. În primul rând ne adresam publicului craiovean care a plătit biletul mai mult decât a plătit acolo, pentru că festivalul a fost făcut din banii lui. Când am scos caietul de sarcini pentru marketing şi ticketing a trebuit să stabilim un preţ, iar ei şi-au asumat acele preţuri. Când ai preţuri mici există riscul… ceea ce s-a şi întâmplat…o primă licitaţie a fost nulă.

O firmă din Bucureşti a încărcat documentele după ora limită. Am reluat, am mai întârziat campania de promovare. A fost campania flash mob plus echipele de fotbal. Asta înseamnă o campanie. Vă mai spun un caz când s-a redus preţul. Au fost firme private care au cerut din start discount. Doar o minte care nu trăieşte în lumea aceasta putea să conceapă că prin acest festival tu poţi face profit.

Publicul din Craiova a fost obişnuit cu foarte multe evenimente gratis, fie de Zilele Oraşului, fie de Revelion. Cultura cumpărării biletului în Craiova nu există. Culmea, dacă faci un spectacol cu nume şi pui biletul 1000 de lei rişti să vinzi mai multe bilete decât dacă pui 100 de lei. E un sport national să fii cârcotaş. Nu ne-a fost teamă că nu vin oamenii la stadion, am vrut să ne asigurăm că festivalul este promovat. Am dorit să creăm premisele unui alt festival. Nu mai întâmpini problemele de la început. Reducerea preţului biletelor a fost din dorinţa de a promova şi de a ne asigura că acest festival va ajunge la urechile truturor celor care ne dorim, comunitatea festivalieră care se plimbă la toate festivalurile din Europa“, spune managerul Operei.

Ce urmează după Intencity?

„Dacă vine Metallica, am un proiect în cap pe care l-am prezentat, de care aş fi foarte mândru. Un spectacol Apocalipsa, care ar reda la nivel spectacular ultimele zile ale acestei lumi, sfârşitul lumii şi primele zile de după aşa cum sunt ele descrise în Cartea Apocalipsei. Ar fi un spectacol muzical coregrafic, balet, orchestră, cor cu muzică de film în care ar fi invitata Metallica. Ar fi 2 orchestre.

Doresc o scenă pătrată pe centrul terenului şi 2 scene adiacente. 500 de balerini, 6-700 de corişti şi 2 orchestre a câte 100 de persoane. Nu va putea fi făcut la anul. Numai scena este 3 milioane de dolari cel puţin. Cel puţin managerul lor a fost de acord. Metallica va avea concertul lor, nu va dansa nimeni pe lânga ei şi totul se va juca la nivel de imagine cu proiecţie pe tot stadionul. Sunt acum proiecţii 4k care iţi fac proiecţie pe om. Acest proiect se va putea face doar când acest festival va ajunge să se autosusţină în mare parte.

Noi trebuie să fim foarte corecţi cu noi şi să facem o analiză şii nu vă dau nici o analiză, pentru că analizele seci pot crea o daună acestui festival. Opera Română Craiova, fără teama de a greşi, a făcut venituri mai mari decât orice altă instituţie de cultură din România pentru orice eveniment(…)

Cu Dumnezeu înainte

„Festivalul a fost la o zi să nu se ţină. O singura zi. Am avut o zi în care am trăit cu teama, la sfârşitul lunii iuie. S-au înscris două firme pentru scenă, una a oferit cu 70.000 de euro mai puţin, iar cealaltă avea dreptul la contestaţie. Dacă contesta, cu termenele legale nu se mai ajungea să ne dea decizia finală, iar acest festival nu se mai ţinea. Eu consider că norocul, oricât de atei am fi în viaţa noastră mai lucrează Dumnezeu fără doar şi poate când te implici cu atât suflet este speranţa pentru omul care are o bunătate nativă. Cine îşi lua toată dauna de imagine? Eu aveam demisia scrisă. Anul viitor evenimentul se va desfăşura ţinând cont de analiza clară a acestui eveniment. Eu am cerut de la Horeca să-mi dea gradul de ocupare şi tarifele practicate, pentru că toate hotelurle au dublat tarifele“, explică managerul Operei din Craiova.