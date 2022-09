Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, start pe pista de karturi electrice

„Acum un an de zile am anunţat că avem în plan un proiect comun cu Primăria Craiova, să facem această pistă de karturi electrice. Universitatea din Craiova se implică în comunitate şi ne-am gândit că un punct de atracţie ar putea fi aceste karturi electrice. Noi am venit cu cele 15 karturi electrice, Primăria Craiova a venit cu infrastructura, a reabilitat acestui Velodrom. Va fi un punct de atracţie important al oraşului. Craiova nu avea o astfel de pistă cu karturi recreaţionale şi de la toamnă vom veni şi cu o altă surpriză.”, a spus Cezar Spânu, rectorul Universităţii din Craiova.