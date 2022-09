A început schimbarea la faţă a locurilor de joacă din Craiova

La Craiova a început schimbarea locurilor de joacă. Licitaţia a fost câştigată de firma Lavitex Prod SRL din oraşul Breaza, judeţul Prahova, singura participantă. În acest moment s-au montat aproape toate echipamentele de la locul de joacă din Parcul Nicolae Romanescu şi urmează amenajarea pavajului din tartan. Potrivit primăriei Craiova, au loc lucrări de reamenajare şi la locului de joacă de pe esplanada din Craioviţa Nouă.

Se schimbă, în sfârşit, locurile de joacă din Craiova, iar lucrările sunt în toi în două zone din oraş. Primul este un loc de joacă din Parcul Nicolae Romanescu, iar celălalt se află în Craioviţa Nouă. Am vizitat ieri locul de joacă din parc, iar o echipă de muncitori lucra de zor la asfaltarea spaţiului cu echipamente fitness. Acesta a fost amenajat în spaţiul ce până acum era destinat micuţilor. Spaţiul de vizavi, cel care era destinat copiilor de vârste mai mari, a fost transformat în loc de joacă pentru micuţi şi acum are cu totul altă înfăţişare. Un adevărat traseu cu tobogane foarte mari şi frumos colorate a fost montat. Alte echipamente urmează să fie montate în scurtă vreme. De asemenea, erau depozitaţi lângă spaţiul de joacă sacii cu granule de tartan, cu care va fi pavat interiorul spaţiului de joacă.

Cât durează până se vor schimba locurile de joacă din tot oraşul

Din păcate, schimbarea tuturor locurilor de joacă nu se va face de pe o zi pe alta, ci va dura destul de mult. Prioritate vor avea spaţiile care sunt, de obicei, cele mai aglomerate.

„Este un contract cadru pe patru ani. Vor fi patru contracte subsecvente, iar unul dintre ele a fost deja semnat. Aşadar, până la finalul acestui an vor fi deja montate noile echipamente în câteva locuri de joacă. Firma care a câştigat licitaţia se va ocupa doar să facă pavimentele şi să ne livreze echipamentele. De asemenea, RAADPFL va monta echipamentele fiecărui loc de joacă. Pentru că sunt patru contracte subsecvente, se va semna unul în fiecare an, maxim două. Deci există această posibilitatea de a se semna două contracte pe an, dar asta este şi în funcţie de bani.

Pentru Primăria Craiova, aceste locuri de joacă sunt foarte importante. Vom acorda o atenţie deosebită lucărilor de modernizare a tuturor acestor spaţii. O veste foarte bună este aceea că noile echipamente sunt din fibră. Astfel, eventualele defecte care pot apărea în timp pot fi reparate. Până acum, de exemplu, toboganele din plastic care se spărgeau trebuiau înlocuite, nu se puteau repara“, a spus Aurelia Filip, viceprimarul oraşului Craiova.

Cât costă schimbarea locurilor de joacă din Craiova

Licitaţia pentru modernizarea locurilor de joacă din oraşul nostru a fost lansată pe 6 martie. Aceasta a avut ca obiect „înlocuirea echipamentelor de joacă vechi, deteriorate cu echipamente corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi calitativ, dar şi completarea locurilor de joacă cu echipamente noi în zonele unde acestea sunt insuficiente“. Contractul pentru „Achiziţie echipamente locuri de joacă”, pe o perioadă de 4 ani, a fost împărţit în două loturi: echipamente locuri de joacă (lotul 1) şi echipamente fitness (lotul 2). Valoarea totală estimată a acordului este cuprinsă între 10.821.566 lei şi 24.627.605 lei (fără TVA), adică un maxim de 5,9 milioane de euro (TVA inclus).

Cei mai mulţi bani sunt alocaţi pentru lotul 1, care are o valoare cuprinsă între 10.046.950 de lei şi 23.078.373 de lei (fără TVA). Aici, valoarea celui mai mare contract subsecvent estimat a se încheia, fără TVA, este de 3.435.429 de lei. Pentru echipamentele de fitness, contractul pe patru ani are o valoare estimată între 774.616 lei şi 1.549.232 lei, cel mai mare contract subsecvent estimat a se încheia fiind de 193.654 lei (fără TVA).

1 de 6

Citeşte şi: Caz cutremurător în Dolj: Şi-a omorât părinţii, apoi a fugit. Victimele, găsite în stare de putrefacţie