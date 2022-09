Un craiovean vrea să scoată asfaltul şi să închidă o stradă

Un craiovean susţine că este proprietar pe o stradă. Din acest motiv, omul a adus un buldozer şi câţiva muncitori să scoată covorul asfaltic şi să închidă jumătate din calea de acces. Vecinii spun că le este îngreunat drumul către locuinţe.

Vasile Nițu

În dimineaţa zilei de luni, locuitorii de pe strada Agrişului din Bariera Vâlcii s-au trezit cu buldozerul la poartă. Câţiva muncitori au început să taie asfaltul cu scopul de a-l scoate şi de a îngrădi o parte din stradă. Explicaţia, terenul este proprietate privată şi cel care îl deţine vrea să-l închidă. Proprietarul deţine mai multe terenuri în zonă, inclusiv acest teren de câteva mii de mp situat la intersecţia străzilor Agrişului cu Prelungirea Teilor. Vasile Niţu spune că terenul lui se întinde până aproape de axul străzii Agrişului, din Bariera Vâlcii şi prin urmare trebuie să mai ia trei metri din stradă. Mai mult, el spune că a cedat din proprietatea lui un metru, ca să rămână o cale de acces de trei, patru metri pentru locuitori din zonă.

Oamenii afectaţi au ieşit în stradă să ceară socoteală celui care susţine că este proprietar pe calea de acces. Ei au anunţat poliţia locală ca să stopeze distrugerea străzii şi să verifice dacă cele susţinute de Vasile Niţu sunt reale.

„Aici este drum de peste 50 de ani, era un drum mult mai lat. Strada iese în Drumul expres, duce spre Gherceşti. Acest Niţu spune că este proprietar, dar el nu a văzut când s-a asfaltat, când s-a băgat reţea de apă? Vedeţi, când s-a asfaltat strada Prelungirea Teilor, primăria a venit şi a turnat asfalt şi pe o porţiune de pe strada Agrişului. Acolo este o gură de canal, un hidrant. Dacă dumnealui spune că este proprietate privată înseamnă că reţeaua de apă este băgată pe un teren privat”, spune un locuitor de pe strada Agrişului. Oamenii sunt revoltaţii, fiindcă strada lor va fi închisă pe jumătate, iar. Aceasta se transformă într-o alee de trei metri, iar lor le va fi greu să intre cu maşina în propriile curţi. „Noi ne-am trezit de dimineaţă cu zgomot la poartă. Când am ieşit am văzut nişte muncitori care tăiau asfaltul, un buldozer. Au spus că i-a trimis domnul Niţu să închidă strada pentru că este terenul dumnealui. Practic din gardul nostru şi până unde vor ei să închidă sunt trei metri. Nu înţeleg, când s-a turnat asfalt, nu a văzut? El nu s-a înţeles cu primăria la preţ şi acum vrea să închidă strada”, spune o localnică.

Oamenii mai spun că, o maşină de pompieri sau o ambulanţă nu ar mai avea acces pe strada lor dacă se ajunge la închiderea străzii pe jumătate.

„Aici nu este domeniu public, este o proprietate privată”

Ajuns la faţa locului, unde îl aşteptau unii dintre locuitorii de pe strada Agrişului şi poliţia locală, proprietarul a avut următoarea explicaţie:

„Am adus excavatorul să facă treabă. Eu am cotă GPS, terenul este al meu. Nu înţeleg. Eu când a asfaltat primăria şi au băgat apa nu am fost aici, am văzut mai târziu. Am notificat primăria din 2021. Am solicitat primăriei să cumpere terenul dacă este de interes public, dar nu a fost interesată. Nu se poate, este terenul meu am coordonate trasate ştiu şi cei din primărie. Am cadastru. Nu înţeleg de ce se supără vecinii. Trebuie să amân lucrările în altă zi. Am vorbit cu domnul Dobre de la primărie. Eu vreau să-mi închid proprietatea. Terenul a mai fost închis şi în trecut, dar mi-au stricat gardul şi am un dosar la poliţie. Eu am fost şi la primărie în audienţă, dar degeaba. Aici nu este domeniu public, este o proprietate privată”, spune Vasile Niţu.

Strada Agrișului

Totuşi, craioveanul nu a putut să prezinte actele de proprietate sau autorizaţia de îngrădire a terenului atunci când a fost întrebat de cei de la Disciplina în construcţii dacă le deţine. Acesta a replicat că are actele de proprietate acasă precum şi întreaga documentaţie.

„Am actele acasă, am certificat de informare de la primărie. Eu am hotărât cu domnul Dobre de la primărie că am cinci metri, închid patru metri şi mai las un metru pentru calea de acces. Eu i-am arătat lui actele. Domne vă bateţi joc de mine?”, a spus Vasile Niţu.

Acesta nu a putut clarifica dacă are sau nu cadastru pe întreaga suprafaţă pe teren cu precădere pe porţiunea de drum pe care vrea să o îngrădească.

Împrejmuirea unei proprietăţi, doar cu autorizaţie



Acesta a fost invitat la sediul Poliţiei Locale să prezinte actele de proprietate, cadastru şi autorizaţia eliberată de primărie pentru îngrădirea terenului.

” Proprietarul a fost invitat la sediul Poliţiei Locale să ne prezinte actele de proprietate, cadastrul, intabularea respectiv autorizaţia pentru împrejmuirea terenului. Înainte de începerea lucrărilor dumnealui trebuie să-şi cheme cadastristul să-şi borneze terenul. Împrejmuirea nu se face fără autorizaţie”, a explicat Mihai Pistolea, şef Serviciu Disciplina în Construcţii, Poliția Locală Craiova.



Până la lămurirea situaţiei, lucrările au fost sistate.