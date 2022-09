Trei amenzi în doi ani pentru proprietarii care aveau ambrozie pe terenuri în Craiova

Ambrozia a făcut şi anul acesta ravagii în rândul oamenilor care suferă de alergie la polenul acestei plante. Chiar dacă simptomele sunt din ce în ce mai greu de suportat, iar numărul celor care devin sensibili la polenul ambroziei creşte în fiecare an, autorităţile par inerte în faţa acestei probleme.

Nepăsarea autorităţilor şi a celor care au ambrozie pe terenuri şi nu se obosesc să o elimine transformă în coşmar aproximativ o lună şi jumătate din viaţa oamenilor alergici la polenul acestei buruieni. Simptomele acestui tip de alergie sunt din ce în ce mai dure şi afectează viaţa foarte multor persoane. Singura soluţie pe care o au este să meargă buluc în farmacii şi să caute cu disperare un tratament care să le amelioreze starea.

„Zile întregi mirosul îmi dispare complet….în ochi parcă am sute de cioburi ascuțite“

Am stat de vorbă cu o persoană care suferă de această alergie şi care ne-a povestit în detaliu cum arată o zi din viaţa unui alergic la ambrozie, atunci când cantittea de polen este foarte mare. „

De la începutul lunii august, până aproape de jumătatea lui septembrie, starea mea este foarte chinuitoare. În zilele în care bate vântul este aproape imposibil să îmi desfăşor acivitatea pentru că abia respir. Mă trezesc mereu cu ochii lipiți și cu cavitatea toracică fluierând din cauză că aerul îmi intră cu greu în plămâni! Când trag aer în piept, începe o tuse asemănătoare cu cea a bolnavilor de TBC. Simt că mă sufoc de multe ori. Zile întregi mirosul îmi dispare complet. Gustul îl simt rareori, iar în ochi parcă am sute de cioburi ascuțite. Senzația de mâncărime a ochilor e atât de puternică încât devine insuportabilă. Cam asta e starea mea în fiecare an, timp de aproape o lună şi jumătate. De vreo 8 ani!

În tot acest timp, am încercat zeci de medicamente, care parcă nu își mai fac deloc efectul. În fiecare an, eu și alte mii de persoane, așteptăm o minune, așteptăm ca ambrozia să fie stârpită! Alergia la ambrozie a devenit o mare problemă de sănătate. Între timp, autoritățile dorm pe coadă și așteaptă sesizări. Mi-e imposibil să cred că nu există soluţii prin care această plantă să fie eliminată complet“, a povestit o tânără din Craiova.

Măsuri prea blânde, amenzi spre deloc pentru ambrozie pe terenuri

În ciuda suferinţei oamenilor alergici, Poliţia Locală Craiova nu se implică prea mult pentru eliminarea acestei plante. De exemplu, în 2021, „43 persoane fizice (proprietari terenuri infestate cu buruiana ambrozia) au fost somate să ia mäsuri pentru prevenirea, combaterea distrugerea buruienii ambrozia în termenul stipulat în somaţie. 20 persoane fizice s-au conformat celor stipulate în somatie, în sensul cä au luat mäsuri pentru prevenirea, combaterea distrugerea buruienii ambrozia, în termenul stipulat. De asemenea, 23 persoane fizice care nu s-au conformat în termenul stipulat în somaţie, au fost sancţionate cu „Avertisment“. Dintre cele 23 persoane fizice sancţionate cu avertisment scris, 22 persoane fizice au luat mäsurile necesare pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia. Totodată, o persoană care nu a luat măsurile necesare nici dupä ce a fost sancţionatä cu avertisment scris, a fost sancţionatä cu amendă în cuantum de 1.000 lei“, au transmis, pentru GdS, reprezentanţii Poliţiei Locale Craiova.

Tot în anul 2021, poliţiştii locali au somat 11 persoane juridice pentru a-şi curăţa tereurile de ambrozie. Nouă dintre acestea s-au conformat, iar două au primit avertisment, apoi s-au conformat. Aşadar, niciun leu amendă pentru persoanele juridice care nu eliminaseră ambrozia de pe terenurile aflate în proprietatea lor.

În 2022, doar două persoane au primit amendă

În acest an, Poliţia Locală a stat şi mai prost la capitolul depistarea terenurilor cu ambrozie. Doar 41 de persoane fizice au primit somaţie ca să îşi cureţe terenurile de ambrozie. Apoi, 17 dintre aceste au primit avertisment, pentru ca în final, doar două să fie amendate cu câte 1.000 de lei. De asemenea, 10 persoane jurudice au primit somaţii să taie ambrozia de pe terenurile pe care le deţin. Cinci s-au conformat, iar cinci au primit avertisment. În final, nicio persoană juridică nu a plătit un leu amendă, după ce şi-au curăţat terenurile în ultimul ceas.

În niciunul dintre cei doi ani, absolut nicio instituţie publică nu a primit vreo somaţie sau vreo sancţiune pentru existenţa ambroziei pe vreun teren aflat pe spaţiul public.

De la identificarea terenurilor până la amendă se usucă ambrozia

Proprietarii pe ale căror terenuri creşte ambrozia în voie sunt mai mult decât păsuiţi. Asta pentru că procesul de la identificarea terenurilor până la găsirea proprietarilor, respectiv somarea acestora este unul foarte greoi.

„Potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 62/2018 si Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, procedura privind combaterea buruienii ambrozia se realizează astfel: a) Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia. Poliţiştii locali verifică terenurile situate pe raza de competenţä şi identifică imobilele (terenuri) infestate cu buruiana ambrozia. În cazul în care proprietarul terenului nu poate fi identificat la faţa locului, poliţiştii locali efectueazä procedura de preluare a coordonatelor terenului. După obţinerea coordonatelor terenului, politişii locali verifică dacă terenul are efectuat cadastrul. În cazul în care terenul are cadastru, poliţiştii locali solicită Primăriei Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe să comunice proprietarul terenului infestat cu buruiana ambrozia. Dacă terenul nu are cadastru, poliţişii locali solicită Primăriei Municipiului Craiova – Direcţia Patrimoniu să comunice proprietarul terenului“, au precizat poliţiştii locali.

Abia apoi urmează trimiterea somaţiei. Dacă tot nu se conformează, proprietarii primesc doar un avertisment, deci încă o şansă care pentru alergici nu face altceva decât să le lungească suferinţa. Abia apoi urmează amenda, care poate fi cuprinsă între 1.000 şi 5.000 de lei. Însă, din statisticile poliţiei locale, prezentate mai sus, aceasta nu a depăşit 1.000 de lei.

Persoanele juridice pot primi o amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 20.000 lei, însă o asemenea amendă nu a fost acordată la Craiova în ultimii doi ani.

