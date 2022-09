Elevii pot să ridice abonamentul RAT cu vechiul carnet

RAT Craiova se adaptează din mers după schimbările din învăţământ. Este cunoscut faptul că elevii beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun din oraş. Condiţia este ca aceştia să se prezinte la tonetele RAT cu carnetul de elev vizat de către instituția școlară a elevului şi să-şi ridice abonamentul.Abonamentele emise de RAT Craiova, în baza carnetului, au valabilitate de la data solicitării de către fiecare elev până în ultima zi a lunii respective. La acest moment cataloagele şcolare şi carnetele de elev au suferit modificări şi urmează să apară în format nou. Ulterior, elevii le primesc de la şcoală sau le achiziţionează din comerţ, dar nu se ştie la ce dată acestea vor fi tipărite în noul format. Drept urmare, elevii care au început cursurile şcolare nu vor intra prea repede în posesia noilor documente şcolare. Cu alte cuvinte nu au carnete, nu au cum să-şi ridice abonamentul RAT. Totuşi, reprezentanţii Regiei spun că s-au gândit la câteva soluţii pentru a veni în sprijinul şcolarilor.

Transpot elevi

„La acest moment, chiar dacă au survenit schimbări în sistemul educaţional noi ne adaptăm. Şcolarii pot ridica de la tonetele noastre abonamentele pe mijloacele de transpor în comun în baza unei adeverinţe, eliberata de unitatea şcolară. Am procedat şi în anii trecuţi în acest fel, la fiecare început de an şcolar. În plus, de această dată vom face un rabat şi vom elibera abonamente RAT şi cu vechiul carnet. Ulterior, când şcolarii vor intra în posesia carnetelor în format nou se vor prezenta cu acestea pentru ridicarea abonamentelor”, a precizat Marcel Tănăsescu, directorul RAT Craiova.

Eliberarea abonamentelor în baza unei adeverinţe eliberată de şcoală s-a facut la fiecare început de an şcolar. Se întâmpla acest lucru pentru că elevii nu aveau carnetele vizate. De această dată perioada de aşteptare ar putea fi mult mai mare fiindcă respectivul document a suferit modificări.

Reprezentanţii RAT spun că în Craiova, în medie solicită abonamente pe mijloacele de transport în comun între şapte şi nouă mii de şcolari.

Abonament

Traseele şcolare rămân pe traseu

O parte dintre şcolarii din Craiova va beneficia și anul acesta de transport școlar. Acest proiect a fost pus pe roţi în anul 2021 şi va continua şi în acest an şcolar cu respectarea acelorași patru trasee. Reamintim că proiectul-pilot de transport școlar, pus la dispoziție gratuit de Primăria Craiova, a debutat în luna mai 2021. La acest moment se aşteaptă ca părinții să își dea acordul pentru ca elevii din clasele primare să folosească acest tip de transport gratuit. Drept urmare, autobuzele RAT vor fi prezente pe cele patru trasee de luni, 12 septembrie 2022, spun reprezentanții Primăriei Craiova.

Elevii au cerut transpor gratuit

Trasee şcolare

Elevii din Craiova circulă gratuit pe toate traseele RAT Craiova, atât pe perioada anului şcolar, cât şi în vacanţe din anul 2020. Consiliului Județean al Elevilor a făcut demersuri în acest sens încă din anul 2018. Aceştia solicitau gratuitate pe mijloacele de transport în comun din Craiova pentru toți elevii înmatriculați în școlile autorizate din oraş. Ei au demarat o campanie în acest sens „Vrem gratuitate, nu transport în RATe!“ care a strâns la acel moment peste 6.000 de semnături în acest sens.