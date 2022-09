Un doljean acuză că şi-a fracturat mâna într-un magazin de bricolaj din Craiova

Un doljean susţine că a avut parte de un accident în incinta unui magazin de bricolaj din Craiova, iar în urma acestuia şi-a fracturat mâna. Accidentul a avut loc sâmbătă, 3 septembrie, iar bărbatul susţine că va acţiona în instanţă magazinul. De altfel, aceasta este şi singura soluţie pentru oamenii care au parte de un astfel de incident.

Bărbatul de 48 de ani spune că a mers sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, la un magazin de bricolaj, iar în loc de cumpărături, s-a ales cu mâna fracturată.

„Am mers la raionul cu produse de grădină, intenţionam să cumpăr ceva. La un moment dat am alunecat foarte rău şi am căzut. Pe jos era umed, un fel de mâzgă, însă nu exista niciun fel de atenţionare în acest sens. A venit managerul magazinului, a zis că le pare rău pentru cele întâmplate şi că poate să cheme o ambulanţă. Le-am spus că nu mă pot duce aşa la spital, eram ud pe haine. Mi-au mai spus că mă vor suna să vadă care mai este starea mea. Dar nici măcar acest lucru nu s-a întâmplat.

Din punctul meu de vedere, pardoseala pe care o au în zona de grădină este destul de periculoasă. Mai ales că acolo poate fi mereu umezeală. Cred că ar fi nevoie de o podea mai poroasă pentru a evita ca oamenii care trec pe acolo să alunece. Am senzaţia că aceste multinaţionale din România fac cam ce doresc şi nu prea le controlează nimeni“, a povestit bărbatul.

Bărbatul vrea să dea magazinul în judecată

După accidentul suferit în magazinul de bricolaj, bărbatul de 48 de ani şi-a fracturat mâna. „M-am ridicat de acolo, am plecat acasă, m-am schimbat pentru că aveam hainele ude, apoi m-am dus la urgenţă. Aveam mâna fracturată, mi-au băgat-o în ghips“, a mai spus bărbatul.

Revoltat în legătură cu atitudinea magazinului, bărbatul a decis să îl acţioneze în judecată. „Am contactat un avocat şi vreau să fac toate demersurile pentru a-i da în judecată. Mi se pare nedrept să te duci într-un magazin să cumperi ceva şi să pleci cu mâna ruptă. Eu acum sunt nevoit să stau în concediu medical, să pierd din salariu. În medical iau doar 75%, mai pierd şi bonuri de masă, tot ce presupune lipsa de la serviciu“, a mai povestit doljeanul.

Am contactat telefonic magazinul de bricolaj, iar o angajată de la Relaţii cu Clienţii ne-a transmis că nu poate face legătura direct cu managerul magazinului, însă că putem face o solicitare scrisă pe mail, pentru ca mai apoi să fim contactaţi telefonic. Am făcut acest lucru, însă până la închiderea ediţiei nu am primit un răspuns din partea reprezentanţilor magazinului.

Ce poate face un client care se accidentează într-un magazin

Plecând de la această situaţie, am încercat să luăm legătura cu posibilele instituţii care ar putea să ia măsuri cu privire la astfel de accidente. Cu alte cuvinte, am vrut să ştim ce poate face clientul unui magazin care are parte de un accident în incinta unui centrului comercial. Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj ne-a transmis că instituţia are mai mult atribuţii cu privire la angajaţi, nu la clienţi. Însă, că există posibilitatea ca cel care suferă un accident să facă o sesizare, iar apoi vor fi făcute niştre verificări. De asemenea, surse din cadrul ANPC ne-au transmis că instituţia se ocupă de prestarea propriu-zisă de servicii de către operatorii economici, dar că în astfel de cazuri nu este vorba despre prestarea serviciilor. Cu toate acestea, există şi aici posibilitatea depunerii unei sesizări.

Aşadar, ambele instituţii ne-au transmis, printre rânduri, că accidentele suferite de clienţi în magazine reprezintă o chestiune destul de sensibilă şi că singura metodă ar fi acţionarea în instanţă, pe cale civilă.

Cazuri asemănătoare

Cazuri similare au mai avut loc în România. De exemplu, anul trecut, prin intermediul instanţei de judecată, un bărbat din a obținut daune de 50.000 de lei după ce i-au căzut în cap două țevi, tot într-un mare magazin de bricolaj, potrivit G4Media.

Un alt caz asemănător a avut loc la Iaşi, în anul 2019, într-un supermarket alimentar. O femeie şi-a rupt mâna dreaptă, după ce a alunecat pe o pată de ulei nesemnalizată corespunzător, în incinta magazinului. Iniţial, magazinul i-a făcut o ofertă de despăgubire, în valoare de 10.000 de lei, însă femeia a refuzat şi a mers în instanţă. Aceasta a reuşit să obţină, în urma deciziei definitive a instanşei, daune de 15.000 de lei.

