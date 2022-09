Se surpă strada! Introducerea canalizării, corvoadă pe Drumul Apelor

Craiovenii care locuiesc pe Aleea 5 Drumul Apelor sunt absolut revoltaţi de modul în care se introduce canalizarea pe strada lor. Aceştia spun că de o perioadă lungă de timp sunt nevoiţi să circule prin mocirlă, iar lucrările par să nu se mai termine.

E dezastru pe Aleea 5 Drumul Apelor din Craiova! Lucrările de canalizare care au ajuns pe această stradă au dat complet peste cap puţinul confort pe care îl aveau locuitorii din zonă. Ploaia de miercuri noaptea a făcut şi mai multe ravagii pe stradă. Joi, Aleea 5 era aproape inaccesibilă. Pe lângă faptul că era plină de noroi, muncitorii care se ocupau de canalizare ocupau toată lăţimea străzii.

Mai mult decât atât, un cetăţean care locuieşte pe Aleea 5 a publicat o serie de fotografii în care se vede cum pământul din jurul unei guri de canal s-a surpat şi a format o groapă mare şi periculoasă pentru şoferi. „Aşa arată Drumul Apelor, Aleea 5, după ploaia de azi-noapte (miercuri noapte n.r.).

De o lună și jumătate de când trăim acest calvar cu canalizarea. Nici o mașină de Pompieri sau Salvare nu poate intra. Noi toți cu mașinile nu le putem băga în curte că se surpă pământul. Sunt oameni în vârstă, cu dizabilități, care nu pot să se ducă să își ia o pâine. Ținem să vă anunțăm că dacă nu veți veni să luați măsuri cu această firmă care se ocupă de canalizare, nu vor mai face nimic. Chiar vă bateți joc de noi în halul acesta?“, a scris bărbatul, revoltat de situaţia de pe strada pe care locuieşte.

„E nenorocire ce e aici“

Am mers şi noi pe Aleea 5 Drumul Apelor, iar situaţia chiar este una mai mult decât neplăcută. O echipă de muncitori (majoritatea de altă naţionalitate), care susţinea că are contract cu CAO, lucra la introducerea unor conducte pentru canalizare. Dintre toţi muncitorii, doar trei munceau propriu-zis, restul asistau. Strada era plină de noroi, deplasarea se făcea foarte greu pentru că riscai în orice clipă să aluneci şi să cazi. Încălţămintea era imposibil de păstrat curată.

„E nenorocire ce e aici de câteva săptămâni bune. Eu nu ştiu ce hal de lucrări fac muncitorii aceştia că se învârt ca musca fără cap şi nu mai termină. După cum merge treaba, eu îmi dau seama că nu prea ştiu bine ce fac. Iar noi suntem singurii care trebuie să suporte dezastrul acesta. Abia intrăm cu maşinile, pe jos nici nu mai zic“, a spus o femeie care privea contrariată la echipa de muncitori.

„Două conducte de apă sunt sparte. În loc să le repare…le-au acoperit cu pământ“

Craioveanul care a făcut publică situaţia de pe strada în cauză ne-a spus că lucrările pentru introducerea canalizării sunt o mare bătaie de joc.

„După ce am făcut postarea, au trimis mai mulţi muncitori şi au acoperit rapid acea zonă în care se surpase foarte rău pământul. Dar să vă spun cum au acoperit…..exact cum face pisica, doar de suprafaţă. Ei nu tasează terenul, nimic. În curând se va întâmpla din nou. Noi ne-am bucurat că se introduce canalizarea. Dar când am văzut bătaia de joc cu care se lucrează, am zis că mai bine nu veneau. Să vă dau un singur exemplu, ca să vă daţi seama în ce fel lucrează.

Două conducte de apă sunt sparte. În loc să le repare, apoi să continue lucrările, ei le-au acoperit cu pământ. Au zis că nu e treaba lor să le repare şi că trebuie să vină CAO. Acesta este şi motivul pentru care este atât de mult noroi. Apa aceea de la ţevile sparte curge continuu. De o lună şi jumătate ne chinuim şi ei nu mai termină. De obicei sunt maxim patru muncitori, cu tot cu şoferul de pe excavator. Mi-au lăsat o groapă mare chiar în faţa porţii, pământ. Mama are 87 de ani, dacă ar avea nevoie de Ambulanţă, uneori e imposbil să intre pe stradă. Dacă ne-am certat cu ei şi le-am spus că nu e în regulă cum lucrează, ne-au spus că ei atât pot face“, ne-a spus Cătălin Petcu.

GdS a întrebat Compania de Apă Oltenia care sunt problemele pe Aleea 5 Drumul Apelor şi de ce se lucrează atât de prost pentru introducerea canalizării. Însă, reprezentanţii CAO au transmis doar că problema legată de surparea străzii s-a remediat. Despre restul lucrărilor, aceştia au omis răspunsul.