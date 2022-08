Ce concluzii a tras Olguţa Vasilescu după încheierea Intencity

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a tras concluziile după încheierea IntenCity.

„Prima și cea mai importantă este aceea că orașul a ieșit pe plus după acest festival. Dacă e să facem un calcul simplu după gradul de ocupare de sută la sută a camerelor de hotel, cu o medie de 100 euro pe zi, deși știu că duminică s-a închiriat și cu 500 de euro apartamentul în unele hoteluri, cazările au fost la peste 1,5 milioane de euro. Nu doar Craiova a fost ocupată în întregime, ci și hotelurile din apropierea ei (inclusiv ziariști au fost cazați la Beharca, spre exemplu, fiindcă nu au mai găsit camere în oraș), dar asta ne interesează mai puțin. Apoi, cu o medie de 50 de euro cheltuiți pe zi pentru mâncare, a turiștilor cazați, plus o estimare a celor veniți din împrejurimi doar pentru ziua respectivă la minimum o mie, avem încă cel puțin un milion de euro. La aceștia se adaugă încasările din bilete, sponsorizări și vendori, pe care le estimez la 1 milion de euro. Puneți alte cumpărături pe care cei care vin în oraș le fac, consumul de la festival care a fost peste așteptările vendorilor, una dintre firmele prezente de băuturi confirmându-mi că și-a realizat ținta de vânzare încă din prima zi. Eu estimez un minimum de 5 milioane de euro care au intrat în oraș, deci suntem pe plus“, a scris primarul pe Facebook.

Civilizaţie şi distracţie

Primarul a precizat că a primit reacţii pozitive din partea celor care au asigurat paza şi zona de food and drink din cadrul festivalului. „Ca și organizare, totul a fost bine: curățenie în incinta stadionului și pe esplanadă de la început până la sfârșit, sonorizare bună, scenă de excepție, niciun incident în cele trei zile, deci măsuri de siguranță duse la extrem, timp de așteptare la intrare rezonabil, în condițiile în care erau, totuși, două filtre. Concluzia vendorilor și a firmei de pază a fost că participanții au fost extrem de civilizați și că toată lumea a venit să se distreze. Un CEO al unei companii importante, străin, mi-a spus că la niciunul dintre festivalurile la care a participat, și vorbim de sute, nu a fost atât de curat și atât de civilizați participanții. Ce reproșa el este faptul că orașul are, totuși, prea puține locuri de cazare și că mulți prieteni ai lui au ratat IntenCity din această cauză. Aviz investitorilor!

Ce a lipsit

„Show-ul artiștilor a fost peste așteptările tuturor, trebuie să recunoaștem!“, a scris Olguţa Vasilescu. Ea a precizat că promovarea viitoarei editii a Intencity va începe chiar de azi. „Nu înțelegeam de ce a venit un grup de tineri tocmai din Portugalia pentru reprezentația lui AFROJACK. Am înțeles după ce l-am văzut pe scenă. Am încercat să aducem, anul acesta, 5 dintre primii 10 artiști ai planetei. Și prezența lor pe scenă a făcut diferența…Cel mai mare minus al festivalului a fost promovarea. Timpul insuficient, doar o lună, a făcut ca să nu avem sold out la toate cele trei seri, deși line up-ul festivalului a fost peste ale tuturor celorlalte festivaluri de anul acesta, măcar că a fost atât de diversificat. Am sesizat încă din momentul în care am pus în vânzare biletele că cel mai slab se vinde seara de sâmbătă, seara dedicată muzicii electronice. Poate că, totuși, prezența pe piața românească a atâtor festivaluri de nișă, doar cu muzică electro, își spune cuvântul. Cred însă că nu putem renunța la muzica electro la ediția de anul viitor, pentru ca DJ prezenți anul acesta au făcut atmosferă foarte bună. Doar că avem nevoie de promovare și asta începând chiar de azi. Primul pas l-am făcut deja: SCM, care oricum schimba tricourile jucătorilor de la echipele de club pentru toate sporturile, are sarcina de a înlocui înscrisul „Primăria Craiova” cu „Craiova IntenCity”. Nu are nevoie primăria de reclamă, dar festivalul da“, a precizat primarul.

Se schimbă data viitorului Intencity

Olguţa Vasilescu a anunţat că ediţia de anul viitor a Intencity va fi în preajma zilelor oraşului, moment în care se va schimba şi organizarea zonei de food. „Trebuie să schimbăm și data, pentru că anul acesta a fost o excepție: am vrut să avem promovare la pachet cu festivalul de animație și a fost timpul extrem de scurt pentru organizare, licitațiile s-au terminat abia în iulie. Anul viitor ne gândim să fie în preajma zilelor orașului, când e și pauza competițională la fotbal, ca să împăcam și fanii sportului rege. De asemenea, ne gândim ca truckurile cu mâncare să fie în stadion, pentru că jumătate dintre participanți erau la masă, pe esplanadă, în timpul reprezentației artiștilor. Ca să conchid, la organizare mai avem de lucru ca să fim perfecți, dar apreciez că s-au făcut eforturi deosebite și vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați!

Viitorii artişti, selectaţi prin sondaj în rândul craiovenilor

„În perioada următoare, vom face inclusiv sondaje printre craioveni cu ce trupe și artiști vor să vadă anul viitor, pentru a completa line-up-ul, fiindcă ne propunem o ediție de excepție, cum a fost și aceasta. Mai ales că sponsorii ne bat deja la ușa pentru anul viitor. Ieri, un brand internațional a oferit o sponsorizare de 300 de mii de euro, în condițiile în care nu știe altceva mai mult decât că se va organiza și atât. Asta cred că spune totul despre faptul că a fost un succes!“, a mai scris primarul.