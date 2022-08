Olguţa, complimentată de Mr. President la Intencity: „Nu ştiam că aveţi un primar aşa frumos“

La Bouche, Mr President şi East17 s-au declarat încântaţi să fie prezenţi la Intencity în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii cu câteva ore înainte de urca pe scena montată pe stadionul Oblemenco din Craiova.

„Este o onoare să fim în România, este un loc ospitalier, iar pentru noi este o plăcere să cântăm aici“, a spus La Bouche. Artistul a explicat că a simţit o diferenţă foarte mare între publicul din America şi Europa. „În Europa este un mare respect pentru artisti. În America eşti mare atât timp cât durează ultimul tău hit, pe când în Europa este un mare respect pentru muzica anilor ’80 şi ’90“, a mai spus artistul care s-a declarat foarte încântat de condiţiile de cazare din Craiova.

Galant, unul dintre membrii trupei Mr President, pus mereu pe glume, a explicat jurnaliştilor că artiştii au fost întâmpinaţi cu căldură şi i-a făcut un compliment primarului Craiovei. „Este uimitor sa vezi atâta presă şi interes şi am fost întâmpinaţi cu atâta căldură. Ne bucurăm să fim aici. Am mai fost în Craiova înainte, în cluburi, dar nu ştiam că oraşul are un primar aşa frumos“, a spus el. Cei trei membri ai trupei East 17, s-au ţinut de glume şi giumbuşlucuri, dar s-au declarat încântaţi de stadion. „Stadionul este fantastic, iar concertul va fi uriaş“, a spus unul dintre membrii trupei.