De ce „au ratat“ Paris Hilton şi Natti Natasha Intencity Craiova

Paris Hilton şi Natti Natasha vor „rata“ prezenţa la festivalul Intencity Craiova.

Dacă în privinţa lui Hilton lucrurile se îndreptau spre acest deznodământ încă de acum câteva zile, absenţa lui Natti Natasha este o surpriză, deoarece ea figura pe afişul concertului de duminică. Şi nu, Natti nu şi-a uitat pijamalele în Republica Dominicană, ci pur şi simplu nu a obţinut viză de intrare în România. „La astel de festivaluri se întâmplă, dar ce este îmbucurător este că au lăsat portiţe pentru discutii si, la o eventuală editie viitoare, vor veni. Au fost probleme cu vizele“, a spus Antoniu Zamfir, directorul Operei Române Craiova. „Noi nu avem consulat sau ambasadă în Republica Dominicană. Cumpăraseră deja biletele de avion, dar nu şi-au dat seama că durează mai mult să obţii viza“, l-a completat primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu.

Presa şi lăcomia impresarilor lui Paris Hilton

Cât despre absenţa lui Paris Hilton, Antoniu Zamfir, a reluat ideea expusă de Olguţa Vasilescu, şi anume că presa a contribuit la acest lucru. Concret, mass media a spus că tariful lui Paris Hilton ar fi de 1 milion de dolari pe concert, iar asta i-ar fi făcut pe impresarii lui Paris să le lucească ochii de lăcomie.

„În primul rând, Paris Hilton nu a fost anunţată pe afiş, întrucât există proceduri de respectat. Am avut discuţii foarte avansate, promisuni avansate, mai ales că ea se afla la Tomorrow Land, dar, la final, a trebuit să plece în America din diverse motive. Nu aş vrea să dau vina pe presă, dar acele articole au determinat agenţii ei să crească onorariul, care a fost cu mult sub ce s-a speculat şi nu am dorit să augmentăm bugetul. La o ediţie viitoare dorim să reluăm discuţiile din timp. Până în luna mai nu poţi contacta artiştii, deoarece ei au agenda pe doi ani, de aceea munca noastră a fost mult îngreunată Vânzarea a depăşit, însă, aşteptările. Este posibil să anunţăm sold out în următoarele ore“, a spus Zamfir