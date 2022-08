Astăzi începe IntenCity la Craiova. Programul artiştilor, pe ore

DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk, Lost Frenquencies sunt headlinerii celui mai mare festival de muzică din sudul României.

Între 26 și 28 august, Complexul Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) își deschide porțile pentru a găzdui IntenCity, ultimul mare festival de muzică al acestei veri. Aflat la prima ediție, IntenCity este evenimentul la care toți artiștii ar putea fi headlineri, și își propune să devină unul dintre cele mai importante din țară. În fiecare zi de festival, porțile stadionului Ion Oblemenco se deschid pentru public la orele 16:00. Concertele încep de la ora 18:00 și durează până la 02:00-03:00 dimineața, în toate cele trei zile.

Artistul belgian Felix De Laet, cunoscut publicului din întreaga lume sub numele de scenă Lost Frequencies, celebru pentru hiturile Are You with Me, Where Are You Now și Reality, se alătură artiștilor care vor urca duminică pe marea scenă a festivalului. DJ-ul și producătorul francez Martin Solveig, unul dintre cei mai bine cotați DJi pe plan internațional, Simon Patterson, Chico Rose, DJ Adrian Eftimie & Optick sunt cei care completează line-up-ul electro din acest weekend, la Craiova.

Pentru deschiderea celei de-a doua zile a festivalului, Opera Română Craiova a pregătit o deschidere grandioasă, așa cum și-a obișnuit publicul la evenimentele din ultimii ani. Orchestra și Corul Operei Române Craiova, conduse de maestrul Dumitru Cârciumaru, vor interpreta pe scena IntenCity, sâmbătă, 27 august, unele dintre cele mai îndrăgite fragmente muzicale clasice, selectate special pentru eveniment.

Programul festivalului

Iată programul festivalului pentru weekend-ul 26-28 august:

Vineri, 26 august:

18:00 – LayZee aka Mr. President

18:25 – East 17

18:50 – La Bouche

19:15 – Nana

19:40 – C-Block

20:05 – Sandra

20:35 – Ricchi e Poveri

21:10 – DJ Conte

21:35 – Thomas Anders and The Modern Talking Band

22:45 – Luis Fonsi

00:00 – No Mercy

00:45 – Ice MC

01:15 – Boney M XP

Sâmbătă, 27 august:

18:00 – Orchestra și Corul Operei Române Craiova

18:45 – DJ Adrian Eftimie & Optick

20:15 – Zion Y Lennox

21:55 – Clean Bandit

23:10 – Paul Van Dyk

00:25 – Chico Rose

01:45 – Afrojack

Duminică, 28 august

18:30 – Faydee

20:15 – Martin Solveig

21:50 – Jason Derulo

23:20 – DJ Snake

00:50 – Lost Frequencies

02:00 – Simon Patterson

Pe durata festivalului, autobuzele care ajung la Stadionul Ion Oblemenco (1, 4, 10, 20, 24, 29b, E1) vor fi suplimentate și vor circula întreaga noapte.

Abonamentele și biletele pe zile pentru festivalul IntenCity pot fi achiziționate din rețeaua Bilete.ro şi online de pe www.bilete.ro și de la Agenția Operei Române Craiova de la Sala Polivalentă, Magazinele Universitatea Craiova din Piața Mihai Viteazul și Electroputere Parc Mall, Magazinul Oficial FCU Craiova 1948 din Str. Sf. Dumitru nr. 1 și agenția Water Park din Parcul Tineretului. Publicul are obligația ca în fiecare zi de participare la festival să prezinte abonamentul achiziționat, la punctele de acces în cadrul festivalului. Neprezentarea abonamentului în fiecare zi atrage după sine nepermiterea accesului în festival.

Informații despre toate tipurile de abonamente sunt disponibile pe www.bilete.ro și la punctele menționate mai sus.

Festivalul IntenCity este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.