Experienţa amară a unei mămici internate cu fetiţa la SCJU Craiova: „Mi-au zis să aduc seringi şi antitermic de acasă”

O tânără mămică de gemene a rămas cu un gust amar după ce s-a internat cu una dintre fetiţele ei de nici doi ani la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova. După ce s-a confruntat cu mai multe situaţii neplăcute în secţia de Pediatrie, femeia a decis, în cele din urmă, să plece din spital şi să se îndrepte către sistemul privat. Pentru că din tăcerea şi resemnarea pacienţilor bubele sistemului se hrănesc cu lăcomie, Cristina Tuţă vrea ca povestea ei să fie auzită. Aşa cum ar trebui auzite multe alte poveşti similare, pentru ca lucrurile să se poată schimba.

În urma sesizării ajunse la redacţia GdS, managerul SCJU Craiova a discutat cu echipa secţiei despre cazul mămicii şi spune că o va contacta şi pe aceasta pentru a confrunta punctele de vedere.

Ecusoanele, încă o problemă: „Când am întrebat de nume, a fost extrem de deranjată”

Cristina Tuţă are două fetiţe gemene, în vârstă de 1 an şi 8 luni. În data de 15 august, una dintre ele a făcut febră, aşa că mama a mers la urgenţă, unde i s-a spus că fata are infecţie în gât și afte, astfel că a rămas internată în secţia de pediatrie cu copila. Femeia spune că a aflat cu greu numele medicului care a consultat fetiţa, după ce a întrebat de trei ori cine este. Când a vrut să afle şi numele altor doi medici care au consultat copilul, asistenta a fost „extrem de deranjată” şi a întrebat-o de ce este aşa curioasă. „Nu mi-a dat niciun nume și a plecat din salon pufnind și dându-şi ochii peste cap”.

Directorul spitalului, Eugen Georgescu, spune că asistentele neagă această scenă. „Ele au spus că nu s-a întâmplat aşa. Până acum, nu am avut reclamaţii legate de atitudinea personalului medical de la pediatrie”.

Lipsa de informaţii privind echipa medicală care îngrijeşte un pacient este o problemă recurentă, astfel că după un alt caz prezentat recent de GdS, managerul Eugen Georgescu a luat decizia de a impune purtarea ecusoanelor de către toţi angajaţii spitalului. Procedura a fost demarată, s-a finalizat achiziţia, iar conducerea transmite că în curând problema va fi rezolvată.

„Pe 6 iulie s-a finalizat achiziţia şi suntem în plin proces de realizare a ecusoanelor. Într-adevăr, neavând ecuson nu ştii cu cine stai de vorbă şi nici noi nu ştim pe cine să tragem la răspundere. Dar ecusoanele se fac, mai avem o parte de realizat şi sperăm ca în circa o lună să fie toate gata”, a declarat directorul SCJU.

Stocul de medicamente din spital, o problemă-fantomă?

O altă situaţie întâlnită de mămică a fost, spune aceasta, lipsa medicaţiei. Cristina Tuţă susţine că echipa de pe secţie i-a transmis că trebuie să îi administreze copilului antibiotic Augmentin dar că i se va administra penicilină, „pentru că nu au stoc de Augmentin”. În privinţa aceasta, managerul vine cu explicaţii: „În privinţa administrării de penicilină, este vorba de altceva. În spital nu se obişnuieşte administrarea de antibiotic oral, ci intravenos”.

Numai că mama micuţei paciente spune că nu s-a confruntat cu această „lipsă de stocuri” doar în cazul antibioticului, ci şi când a solicitat un antitermic pentru fetiţă, atunci când a făcut febră în timpul nopţii: „Asistenta mi-a spus foarte nonşalant că speră să nu mai facă febră copilul pentru că nu mai dispune de stocuri de antitermice, și nici de seringi. Și să-mi aducă de acasă. Asta a pus capac la toate”.

Managerul Eugen Georgescu ne-a transmis însă că spitalul dispune şi de antitermice şi de seringi.

Mama a decis să plece din spital

În urma acestor întâmplări, mama a decis să plece acasă decât să îşi „chinuie” copilul în spital, „într-un salon de doi metri pătraţi unde erau înghesuite un frigider, două paturi normale şi încă unul pentru copii, plus o noptieră, era infernal de cald, iar dacă stăteai cu geamul deschis te mâncau ţânţarii, pentru că nu există plase”. Cristina Tuţă a ales să îşi trateze fetiţa în sistemul privat şi spune că nu vrea să mai audă de spitalele de stat.