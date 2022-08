Craiova se pregăteşte de încă un Revelion de 120.000 de euro

Municipiul Craiova se pregăteşte încă de pe acum de Revelion. Dacă anul trecut toată organizarea s-a făcut din scurt, abia după ce guvernul a dat liber la spectacole, de data asta primăria nu mai aşteaptă.

Luate poate şi febra megafestivalului de la sfârşitul acestei săptămâni, autorităţile locale au şi demarat procedura de achiziţie a serviciilor de organizare a Revelionului 2022-2023. Caietul de sarcini a fost întocmit din 10 august, iar anunţul de participare a fost postat în data de 23 august. Contractul a fost estimat la valoarea de 568.250,67 lei (fără TVA), adică 138.000 de euro cu TVA, cu 15.000 de euro mai mult decât estimarea pentru serviciile contractate anul trecut.

Cu toate că mai sunt patru luni până la Revelion, Primăria Craiova nu lasă prea mult timp la dispoziţie firmelor să vină cu oferte. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 1 septembrie, criteriul de atribuire a contractului fiind acelaşi: preţul cel mai scăzut. Revelionul 2021-2022 a fost estimat la valoarea de 510.000 de lei (fără TVA), adică 123.000 de euro cu TVA, şi a fost atribuit pentru suma de 449.000 de lei (fără TVA), adică 108.000 euro (TVA inclus).

Şi acum este de aşteptat ca valoarea serviciilor achiziţionate să mai scadă cu circa 12.000 de euro faţă de estimarea de 138.000 de euro. Luându-ne după experienţa ultimelor două Revelioane organizate la Craiova (2019-2020 şi 2021-2022), valoarea de atribuire a contractului a fost cu aproape 60.000 de lei mai mică decât estimarea primăriei. Cele două evenimente mai au ceva în comun: ambele au fost organizate de Forward Music Agency SRL, o firmă din Bucureşti care s-a ocupat şi de Târgul de Crăciun din 2018. Revelionul 2019-2020 a costat 321.400 de lei (fără TVA), adică aproximativ 78.000 de euro cu TVA.

Craiova se pregăteşte de Revelion. De la Inna la Antonia

Cu toate că Revelionul precedent a fost organizat din scurt şi pe repede înainte (licitaţia a fost lansată pe 13 decembrie 2021, iar ofertele au fost aşteptate până pe 17 decembrie), pe scena amplasată la Universitate au urcat Alina Eremia şi Inna, iar spectacolul a fost urmărit de mii de oameni. Primăria Craiova îi vrea acum pe Antonia şi The Motans.

Craiova se pregăteşte de încă un Revelion de 120.000 de euro

Potrivit caietului de sarcini, Revelionul din acest an va începe la ora 20.00 şi se va încheia la ora 01.15. Scena va fi amplasată tot pe strada A.I. Cuza, în zona Universitate, artiştii naţionali solicitaţi fiind The Motans (60 de minute) şi Antonia (55 minute), plus un DJ de notorietate naţională, în speţă Adrian Eftimie (60 de minute). Dacă acesta din urmă nu confirmă prezenţa, primăria i-ar vrea pe Vali & Lucian Bărbulescu, Optick sau Pascal Junior (unul dintre ei), toţi fiind consideraţi DJ de notorietate naţională. De asemenea, primăria mai vreo o trupă locală pentru un concert de 55 de minute, nominalizând aici Magazinul de Muzică, un DJ de notorietate locală şi un MC local.

Programul de Revelion ar fi următorul: 20.00 – 20.25 – MC şi DJ local; 20.30 – 21.25 – Magazinul de Muzică; 21.30 – 22.30 – DJ naţional; 22.35 – 23.30 – Antonia; 23.35 – 00.40 – The Motans (cu pauză de 5 minute pentru artificiile de la miezul nopţii); 00.40 – 01.15 – MC şi DJ local. Organizatorul trebuie să vină şi cu scena şi dotările de rigoare (două ecrane LED, tunuri de căldură, generator electric, tunuri de fum verticale, tunuri de confetti profesionale etc).