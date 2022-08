Casa Memorială Amza Pellea, închisă. Fiica actorului acuză autorităţile de nepăsare

Fiica marelui actor oltean Amza Pellea, Oana Pellea, a anunţat zilele trecute, printr-un mesaj plin de indignare scris pe Facebook, că a decis să închidă Casa Memorială din Băileşti ce poartă numele tatălui său. Oana Pellea a acuzat autorităţile din Băileşti, dar şi din judeţ, că nu au mişcat un deget pentru ca acea casă ce poartă frânturi de amintiri legate de Amza Pellea, să arate decent. De cealaltă parte, Primăria Băileşti susţine că atât timp cât Casa Memorială nu a fost cedată către municipalitate, nu se poate face nicio investiţie.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, Oana Pellea a anunţat închiderea accesului pentru public la „Casa memoriala Amza Pellea” din Băilești. „Proceduri administrative… iar condiţiile în care funcţionează nu sunt la standardele pe care memoria tatălui meu le merită! Mulţumesc tuturor celor care i-au trecut pragul. Daca decidenţii locali sau judeţeni îşi vor manifesta interesul… ceea ce nu au făcut până acum…de a sprijini existenţa acestei „Case memoriale” …Casa memorială va continua să existe… daca nu… decizia îmi aparţine în totalitate (casa fiind proprietatea mea). (…) Îmi cer eu scuze (cu toate că nu sunt deloc responsabilă) de neglijența, nepăsarea sau reaua voinţă locale.

Sper că situaţia se va remedia şi că această Casă Memorială va avea destinul şi atenţia pe care le merită din partea decidenţilor locali şi judeţeni“, a scris Oana Pellea.

„E uşor să te mândreşti cu „Amza e al nostru, e mândria noastră” cand nu faci aproape nimic pentru memoria lui“

Fiica lui Amza a continuat mesajul şi a spus că este dispusă să cedeze întreaga proprietate dacă aceasta va fi pusă la punct şi îi va fi păstrată destinaţia. Oana Pellea a mai menţionat că de câţiva ani încearcă să facă actele pentru cadastru, însă Primăria Băileşti nu a sprijinit-o sub nicio formă.

„Menționez că discutând cu Primăria Băileşti am fost de acord (de ani buni) să cedez proprietatea cu condiția de a avea grija de casă şi de a nu-i schimba niciodata destinația. Vorbe, vorbe, promisiuni… Voi reanaliza situația şi voi lua decizia optimă pentru a sluji memoria tatălui meu aşa cum merită! Draga mea, Oltenie…e uşor să te mândreşti cu „Amza e al nostru, e mândria noastră“ când nu faci aproape nimic pentru memoria lui. Nu mă plâng. Nici măcar nu doresc răspuns. Nu reproșez! Memoria lui Amza este dusă mai departe de toată iubirea manifestată de oameni.

Vouă…oameni buni …vă mulţumesc! Prin iubirea voastra AMZA e încă viu! Menţionez că am cerut ajutorul Primăriei Băilesti pentru a face cadastrul. Acest ajutor l-am cerut de câteva ori în ultimii ani. Am depus toată documentaţia necesară…Specific că am cerut doar ajutor logistic, nu bănesc! Eu urma să platesc cadastrul (aşa cum este şi normal). Acest ajutor nu a venit nici până azi. Cadastrul îl voi face cât de curând fără să mai aştept nici un ajutor de la nimeni“, a mai adăugat Oana Pellea.

Autorităţile s-au „activat“ după mesaj

După mesajul transmis de fiica lui Amza Pellea, aceasta spune că a fost contactată de reprezentanţi ai autorităţilor din Dolj, care i-au promis că sunt dispuse să ajute pentru că problema să fie rezolvată. „Am fost contactată de doamna Amalia Năstase, primar interimar în Băileşti, şi de către domnul Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei Craiova.

Prin domnul Florin Ridiche mi-a fost comunicată intenția Consiliului Judetean Dolj, a domnului președinte Vasile Cosmin, de a rezolva în cel mai scurt timp problema. Vom discuta şi sper să ajungem la cea mai bună soluție pentru ca această Casă Memorială „Amza Pellea“ să funcționeze în condiții optime! Mulţumind tuturor pentru reacția rapidă şi pentru intenția de rezolvare – doresc să precizez că nu doresc ca această soluționare să devină capital de imagine sau politic pentru nimeni! Voi reveni cu amănunte când promisiunile vor deveni fapte“, a transmis Oana Pellea.

Gazeta de Sud l-a contactat pe Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, însă acesta nu a dorit să facă declaraţii până nu se va concretiza o soluţie. Am încercat să luăm legătura şi cu Florin Ridiche, directorul Muzeului Olteniei, care ne-a transmis acelaşi lucru, că se abţine de la declaraţii până ce nu va fi ceva concret.

Ce spune Primăria Băileşti despre Casa Memorială Amza Pellea

Amalia Năstase, primarul interimar al Băileştiului, spune că municipalitatea este legată de mâini şi că nu poate să facă nimic cu această casă până ce ea nu va fi cedată către primărie. În plus, primarul mai susţine că din 2008, de când s-a deschis, aceasta a funcţionat din bunăvoinţa oamenilor din Băileşti şi primăriei. „Situaţia Casei Memoriale este aceeaşi din anul 2008, de atunci de când s-a deschis. Oana Pellea este proprietar. Însă, de-a lungul timpului, din dorinţa băileştenilor de a se implica, casa a fost aranjată atât cât s-a putut cu oameni din Băileşti, din primărie, pentru a putea fi vizitată de doritori. Ideea este că ea nu a fost dată sub nicio formă nici primăriei, nici Casei de Cultură.

Problema de acum a apărut de la familia care locuieşte în aceeaşi curte. Practic, Casa Memorială este lipită de o altă casă în care locuieşte o familie. Ambele se află în aceeaşi curte, au aceeaşi cale de acces. Dintotdeauna, aceasta familie a avut cheia de acces la Casa Memorială şi o deschidea mereu când erau vizitatori sau când organizam diferite evenimente acolo. Acum ne-au anunţat că nu mai vor să facă acest serviciu. Drept urmare, Oana a făcut acel anunţ pe Facebook că a hotărât să închidă casa“, a declarat Amalia Năstase.

„Oricând ne va fi cedată, vom fi bucuroşi să ne ocupăm de ea“

O altă problemă a Casei Memoriale este legată de documente cadastrale ce trebuie întocmite. Trebuie stabilite limitele de proprietate şi părţile comune cu familia care locuieşte în aceeaşi curte. „Legat de cadastru, eu nu cunosc foarte multe detalii, eu sunt în această fruncţie de puţin timp. Toate discuţiile au avut loc înaintea venirii mele aici. Am discutat acum cu Oana, i-am transmis că o vom sprijini cu tot ceea ce ţine de obţinerea cadastrului. Problema este că trebuie să stabilească părţile comune cu familia care locuieşte în aceeaşi curte cu Casa Memorială. După ce se vor face actele, Oana va decide ce vrea să facă în legătură cu această casă.

În momentul acesta, nefiind în proprietatea primăriei, noi nu avem cum să delegăm pe cineva care să se ocupe să deschidă casa pentru vizite. Pentru noi era simplu că delegăm pe cineva de la Casa de Cultură. Dar acea persoană trebuia să intre pe proprietatea acelor oameni ca să deschidă casa. Oricum, până acum a fost o chestiune de compromis.

Noi am avut grijă de această casă, fără să ne aparţină, am organizat diverse evenimente, am încercat să păstrăm vie amintirea lui Amza Pellea. La fel şi familia la care se afla cheia. S-a ocupat mereu să deschisă casa vizitatorilor, la diverse ore. Oricând ne va fi cedată, vom fi bucuroşi să ne ocupăm de ea. Altfel, nu avem cum să investim sau să alocăm bani, pentru că nu se află în proprietatea noastră. Nu avem niciun drept de folosinţă sau administrare“, a spus Amalia Năstase, primarul interimar din Băileşti.