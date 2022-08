Festivalul IntenCity, pe muchia ridicolului? Tribune goale la 3 săptămâni până la eveniment

„Evenimentul incendiar menit să facă istorie în lumea marilor festivaluri”, aşa cum era prezentat Festivalul IntenCity Craiova în anunţul de contractare a serviciilor de vânzare şi promovare, ar putea intra chiar în legendă, însă nu la categoria exemplelor pozitive. Organizarea sa pe repede-înainte, în nici trei luni, are mari şanse de a se dovedi o decizie dezastruoasă, iar megafestivalul să fie un eşec greu de întâmpinat cu capul sus. Evenimentul incendiar ar putea să-i frigă pe cei cu orgoliu excesiv şi să intre, de fapt, în istorie, drept un fiasco răsunător pe banii oamenilor.

O ediţie-test, comparată cu festivaluri grandioase

Chiar dacă o primă ediţie ar trebui privită cu toleranţă, declaraţiile megalomane precum „Untold va fi istorie” şi ambiţia de a organiza un eveniment monumental în numai trei luni prin intermediul unei instituţii din subordinea primăriei vor fi cu greu digerate de craioveni în cazul unui eşec. Pentru că ne dorim, desigur, să găzduim un mare festival care să transforme Craiova într-o atracţie internaţională. Dar oare cine îşi doreşte un festival făcut pe genunchi, care să arunce bani de la buget într-o gaură neagră numită fiasco? Iar dacă festivalul din acest an este doar un exerciţiu pentru ediţiile următoare, atunci comparaţiile cu evenimente care şi-au dovedit succesul sunt din start ridicole.

Din nou pe muchia ridicolului?

Declaraţiile precum „Untold va fi istorie” nu fac decât să atragă noi ironii la adresa Craiovei şi nu ajută deloc la consolidarea unui mult dorit brand de oraş, ba dimpotrivă.

Aşteptările nerealiste, precum depăşirea unui fenomen internaţiona, care a adunat 240.000 de oameni încă de la prima ediţie, vin cu declamaţii care ne aruncă în derizoriu, în condiţiile în care şi cu un stadion sold out în toate cele trei zile, Craiova nu ar putea atinge această ţintă de participanţi. Dar stadionul Craiovei are şanse mici să se umple în trei săptămâni, având în vedere că la unele tribune nu s-a vândut niciun loc până acum. Ori se va întâmpla o minune, ori ne vom trezi pe ultima sută de metri cu mii de invitaţii împrăştiate prin oraş, astfel încât artiştii să nu cânte în faţa unui stadion dezolant, aşa cum s-a mai întâmplat şi la unele evenimente de la Sala Polivalentă.

Tribune goale, unele fără niciun loc vândut

La numai trei săptămâni până la marele eveniment, pe site-ul oficial de vânzare a biletelor, tribunele şi peluzele sunt aproape goale. Multe sectoare nu au nici măcar un singur bilet vândut.

Tribunele sunt mai mult goale. Locurile vândute sunt cele semnalizatecu gri închis 1 de 15

La tribunele Gold VIP, cele unde costul biletelor este cel mai ridicat (500 ron pentru abonament sau 250 ron pentru o zi de festival), situaţia stă mai bine, iar în ziua de 27 august o astfel de tribună este aproape sold out. În schimb, la tribunele Gold şi în special la tribunele Silver şi la peluze, unde costurile sunt mai mici, s-au vândut foarte puţine locuri, conform informaţiilor disponibile pe site-ul oficial de vânzare a biletelor, bilete.ro. Site-ul oferă posibilitatea selectării locului la tribune şi peluze, astfel că oricine poate vedea pe harta acestora locurile disponibile şi locurile ocupate.

Singurele bilete unde nu există posibilitatea de a afla locurile ocupate/disponibile sunt pe gazon, întrucât aici nu se fac rezervări pe locuri.

Pagina de Facebook a Festivalului, o pagină reciclată şi neactualizată

În acelaşi timp, firma care se ocupă de vânzarea de bilete şi de promovare, un nume important în domeniul comunicării, are unele scăpări demne de amatori. Festivalul nu are nici măcar o pagină oficială de Facebook, ci foloseşte o pagină înfiinţată cu ceva timp în urmă, pe vremea când Craiova candida pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. Pe această pagină apar în continuare trimiteri către www.primariacraiova.ro sau o www.craiovaculturala.ro. Cea din urmă nici nu mai este disponibilă pentru accesare. Confruntat cu acest amănunt, reprezentantul McCann PR spune că s-a optat pentru o pagină care conturase deja o comunitate şi poate „în viitor” se va face şi o pagină specifică evenimentului. Probabil pentru ediţia următoare…

„Este o pagină generală din care este făcut evenimentul nostru, e o pagină unde exista deja o comunitate din Craiova. Este o pagină mai amplă, într-adevăr, dar pentru a începe comunicare cât mai eficient am ales să o folosim pe aceasta deocamdată şi vom vedea pe viitor dacă vom crea şi o pagină separată cum am creat, de exemplu, pe Instagram”, ne-a explicat Ligia Kesisian, PR al festivalului din partea McCann.

Festival cu buton de contact fantomă şi… „parteneriat solid între autorităţi”

Pagina de Facebook Craiova IntenCity a fost încadrată la categoria „Comunitate” atunci când a fost creată şi aşa a rămas, nefiind actualizată pentru categoria mai potrivită în prezent, cea de festival. În descrierea paginii (Despre), apare un sumar de activități, cu scopuri şi obiective printre care: promovarea valorilor culturale din Craiova și județul Dolj, realizarea unui parteneriat solid între autorități, instituții culturale, mediul privat și societatea civilă, realizarea unei hărţi culturale şi realizarea unei platforme culturale care să înglobeze rezultatele instituțiilor de cultură din Craiova și județul Dolj.

De asemenea, link-ul din descriere trimite către primariacraiova.ro. Iar butonul de contact al paginii care este principalul promotor al festivalului pe Facebook trimite către… craiovaculturala.ro, o pagină inexistentă.

Pagina de Facebook Craiova IntenCity conţine multe informaţii vechi, fără legătură cu eveniment... 1 de 4

Evenimentul e promovat în alte ţări, dar pagina de Facebook nu are postări în engleză

Conform cerinţelor Operei Române, instituţia din subordinea Primăriei care se ocupă de festival, promovarea evenimentului trebuie să fie una de amploare, care să depăşească graniţele României. Numele IntenCity ar trebui să se audă în Bulgaria, Serbia, Ungaria, Grecia şi nu numai şi să atragă public şi din aceste ţări. Cu toate acestea, pe pagina de Facebook nu se regăsesc postări într-o limbă de circulaţie internaţională, precum engleza.

Opera a estimat venituri de 5 milioane de lei, „sumă provenită din vânzarea unui număr de 25.000 de bilete, cu o valoare medie de 200 lei/bilet”.

Am încercat să obţinem mai multe informaţii privind promovarea de la firma care se ocupă de acest lucru, precum detalii privind modul în care decurge campania de comunicare, numărul de bilete vândute pe gazon – pentru care nu există informaţii publice – sau experienţa în vânzarea şi promovarea unor evenimente similare. Am solicitat un punct de vedere legat de modul în care decurge procesul de vânzare a biletelor şi de promovare şi Primăriei şi am încercat să contactăm şi reprezentanţii Operei Craiova. Nu am reuşit să obţinem informaţii până la închiderea ediţiei decât de la primărie. Vom reveni cu alte eventuale răspunsuri.

Primăria e optimistă: „Suntem convinşi că nu va fi o problemă cu vânzarea de bilete”

Primăria nu crede că vânzarea biletelor decurge anevoios, ba chiar spune că „în perioada imediat următoare” activităţile vor intra în linie dreaptă şi că vor mai fi anunţaţi şi alţi artişti. Intervalul rămas până la eveniment nu este considerat o sursă de presiune:

„Vânzarea biletelor nu decurge anevoios și nu considerăm că va fi o problemă pentru festivalul IntenCity. Mai este aproape o lună până la festival. Având în vedere perioada de timp de când s-a demarat efectiv campania de promovare și punerea în vânzare a biletelor, dar și perioada scursă de la ultimul anunț cu artiștii confirmați pe cele trei zile, suntem convinși că nu va fi o problemă cu vânzarea de bilete. Mai avem surprize de anunțat, alți artiști foarte importanți care vor semna în aceste zile, multe din activitățile de promovare vor intra în linie dreaptă în perioada imediat următoare”, a transmis pentru GdS Primăria Craiova.

Reprezentanţii autorităţii locale chiar consideră că ritmul de vânzare al biletelor de până acum este „similar cu cel de la alte festivaluri de asemenea anvergură”, numai că „pentru toate celelalte festivaluri similare din țară, care sunt organizate de entități private, totul se poate derula mult mai rapid față de o autoritate publică, unde procedurile sunt foarte stricte și durează foarte mult”.