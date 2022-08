Asociaţiile de proprietari merg cu primăria la judecată pentru faţade

„Am primit amenzi pentru blocurile care nu zugrăvesc, 11 la număr. Amenda este de 1.000 de lei pe bloc, dar am plătit în termen de 15 zile, 500 de lei. După ce mi-au dat avertisment, am făcu nişte tabele, le-am dus la primărie. Sunt locatari care şi-au anvelopat singuri pe tronsoane, pe câte un etaj şi acum comentează. Eu nu ştiu cum să procedez dacă oamenii nu vor sau nu au bani să plătească. Am căutat alpinişti, m-am interesat de preţ şi mi-au cerut 25.000 de lei. La firme nici nu am mai întrebat, acolo este schelă, sunt angajaţi mai mulţi. De unde bani, eu abia strâng fondul de reparaţii, dar o asemenea sumă nu am de unde să scot. Contestăm în instanţă, câştigăm , nu câştigăm, este dreptul nostru”, este de părere Vasilica Capră, administratorul Asociaţiei de proprietari nr. 22 Rovine.