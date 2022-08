Lavanda nu va mirosi în Romanescu în acest an. Proiectul, un eşec

Câmpul de lavandă promis de RAADPFL în Parcul Romanescu din Craiova înseamnă, de fapt, câteva rânduri plantate. Pe restul terenului care ar fi trebuit să fie plin cu plantele frumos mirositoare erau, săptămâna trecută, numai buruieni. După ce Gazeta de Sud a întrebat despre situaţia terenului respectiv, o echipă de muncitori a fost trimisă acolo să cureţe tot terenul. Abia apoi au ieşit la vedere cele câteva rânduri de lavandă, care fuseseră înghiţite de iarbă.

În luna aprilie a acestui an, RAADPFL Craiova promitea cetăţenilor oraşului un câmp imens cu lavandă, în Parcul Nicolae Romanescu. Acest teren care ar fi trebuit să semene cu câmpurile din sudul Franţei are o suprafaţă de aproximativ un hectar şi se află vizavi de cuştile leilor şi tigrilor. „În Parcul Nicolae Romanescu, lângă grădina zoologică, în dreptul spațiului destinat felinelor (lei, tigri), vom planta un câmp de lavandă. Acel spațiu, în trecut, între anii 2000 și 2010, a fost destinat materialului săditor. Erau plantaţi numai arbuști. Ulterior a fost nefolosit, iar acum îl vom amenaja tot ca spațiu verde, cu lavandă“, declarau repzentanţii RAADPFL Craiova la începutul lunii aprilie.

Tot atunci, reprezentanţii regiei spuneau că plantarea lavandei va începe la jumătatea lunii aprilie, pentru că atunci era perioada prielnică.

Adio lavandă, cel puţin pentru acest an

Ideea nu era rea deloc, mai ales că, uneori, în acea zonă se simte un miros greu. Aroma puternică a lavandei ar fi făcut ca plimbarea oamenilor să fie mult mai plăcută. Doar că socotelile şi planurile de la RAADPFL nu a fost puse în practică aşa cum ar fi trebuit, iar rezultatul este mai mult un eşec.

Mirosul celebrei plante din sudul Franţei nu va mai putea fi simţit în acest an în Parcul Romanescu, mai ales că perioada de plantare a lavandei a trecut deja, după cum susţin cei de la RAADPFL. „Din păcate, furnizorul de lavandă la care am apelat nu ne-a livrat la timp întreaga cantitatea comandată. Din acest motiv a fost plantată doar lavanda care se vede în acest moment pe terenul respectiv. Acum nu mai este o perioadă prielnică de plantare a lavandei. Cel mai probabil, în primăvara anului următor se va relua procesul. Din cauza ploilor din ultima vremea a crescut foarte mult vegetaţia acolo“, a transmis regia.

GdS a întrebat şi despre costul proiectului şi despre motivul pentru care furnizorul nu a expediat întreaga cantitate de lavandă. Însă, RAADPFL ne-a transmis că nu are mai multe informaţii despre acest câmp de lavandă. Am încercat să luăm legătura şi cu viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip, care are în subordine RAADPFL-ul, însă nici aceasta nu ne-a transmis un răspuns.

Câmpul de lavandă, plin de buruieni săptămâna trecută

În loc să fie plin cu lavandă, tot terenul respectiv era împânzit, în urmă cu câteva zile, cu buruieni de tot felul. Chiar în ziua în care GdS a întrebat despre soarta acestui teren, RAADPFL ne-a transmis că era programată curăţarea lui. Luni, terenul era curăţat complet şi mai mulţi muncitori încă lucrau pe terenul de vizavi de cuştile felinelor. Abia acum au ieşit la suprafaţă toate rândurile plantate cu lavandă. Dar situaţia nu e nici pe departe aproape de ceea ce promisese RAADPFL-ul pentru această zonă a parcului.