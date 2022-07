Marian Boroş, în slujba saxofonului de aproape 50 de ani

Marian Boroş este un oltean care şi-a dedicat aproape întreaga viaţă saxofonului. Pasiunea pentru muzică l-a purtat în locuri unde nu ar fi crezut că ar putea ajunge, i-a scos în cale oameni valoroşi, i-a adus alinare şi i-a conferit libertate spirituală.

„Prin muzică am trăit, am simţit lucruri unice“

Saxofonistul vorbeşte despre instrumentul la care cântă ca despre ceva sacru, de care nu a putut să se lipsească nicio clipă, oriunde l-a dus viaţa.

Marian Boroş face parte dintr-o familie de muzicanţi, iar părinţii lui i-au insuflat marea sa pasiune. „Muzica educă, îţi oferă un drum, te face să fii mai ordonat, să vrei mai mult de la tine. Eu dacă nu cântam, nu îmi imaginez unde aş fi putut să mă aflu. Muzica a făcut din mine un om care a vrut mereu să se autodepăşească, prin muzică am trăit, am simţit lucruri unice. Muzica mi-a oferit mereu un ţel pe care l-am urmat.

Toţi anii în care am cântat m-am simţit extraordinar. Am avut o familie de muzicanţi, iar eu, la rândul meu, am urmat Şcoala de Muzică din Slatina, oraşul de unde provin. Din 1979 cânt la Saxofon ca artist profesionist, adică de la 19 ani, dar eu cântam deja de ceva vreme. Nu mi-aş fi văzut altfel viaţa. Înainte de Revoluţie, aproape în fiecare casă exista măcar un instrument muzical şi era imposibil să nu fii atras să încerci să cânţi“, a povestit Marian Boroş.

A cântat cu Gil Dobrică, Mirabela Dauer sau Dan Spătaru

Artistul a cântat, de-a lungul vremii, cu artişti renumiţi din România. Printre aceştia se numără Gil Dobrică, Mădălina Manole, Dan Spătaru, Cornel Verban, Cornel Constantiniu, Mirabela Dauer, Doru Tufiș, Paul Negoiță și Iulian Mugurel Vrabete Holograf. În 1979 a obţinut atestatul de artist profesionist, iar acesta i-a permis să cânte în diverse localuri. Timp de 20 de ani a continuat să performeze peste tot în România.

Apoi, în 1999 a plecat spre Franţa, locul unde a simţit că stilul lui muzical se potriveşte. I-a încântat pe francezi mai bine de 20 de ani cu jazz-ul creol, alături de două formaţii, în stilul zonelor Martinique şi Guadeloupe, care te poartă într-o nesfârşită stare de relaxare şi de vacanţă. „Dacă nu aveam muzica, nu aveam cum să reuşesc, peste tot pe unde am mers. În Franţa am muncit şi în alte domenii, mai ales la început, când mi-am luat familia acolo, pentru a reuşi să răzbatem. Însă, am continuat mereu să cânt la saxofon. Nu am renunţat nicio clipă la el şi nu o să fac niciodată acest lucru“, ne-a povestit Marian Boroş.

„Muzica educă, îţi oferă un drum“

Unul dintre colegii alături de care a cântat, lulian Vrabete, membru al formaţiei Holograf, vorbeşte despre Marian Boroş la superlativ. „Marian este un artist instrumentist de certă valoare. Deşi suntem născuţi în acelaşi oraş, l-am întâlnit pe Marian mai tarziu, când interesele profesionale ne-au apropiat. Eu i-am cerut să participe la un proiect muzical.

Valoros interpret la saxofon alto, a debutat in 1979, după care a avut numeroase colaborări cu formaţii de acompaniament ale multor interpreţi consacraţi români din muzica pop. Cariera sa nu se mărgineşte doar la ţara de origine. El a interpretat, de asemenea, în Franţa, alaturi de African Gospel Band sau de Creole Dio Douce. Mereu în căutarea îmbunătăţirii performanţei individuale, postează frecvent pe youtube variante proprii ale unor piese celebre“, a spus Iulian Vrabete.

În prezent, Marian Boroş cântă mai multe genuri de muzică precum standarde de jazz, RNB, Coveruri din anii 70, 80, 90, Gospel.

