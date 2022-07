Craioveanca de 10 la titularizarea pe posturile de învăţători

Anul acesta la concursul de titularizare, patru candidate din Dolj au obţinut 10 la proba scrisă. Una dintre aceste note este la învăţători. Candidata cu acest rezultat a absolvit, de curând, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” şi spune că de mică şi-a dorit să devină învăţătoare, avându-l ca model pe bunicul său. Deşi are cea mai mare notă din Dolj, Alexandra spune că nu are preferinţe în alegerea catedrei, pentru că atât în mediul rural, cât şi în cel urban, cadrele didactice trebuie să se prezinte la fel de bine pregătite.

Subiectele nu au fost uşoare

Alexandra Maria Chiţa este absolventa Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova, care odată ce a ajuns în rândul candidaţilor care aspirau la un post de învăţător, a reuşit să promoveze examenul cu nota 10. Ea spune că subiectele de la examen nu au fost simple.

„Subiectele de la examenul de titularitare au fost destul de dificile, în sensul că era mult de scris şi timpul foarte scurt. Aveam mai multe de scris chiar la partea de metodică. Unul dintre subiecte era despre o metodă modernă folsosită la orele de limba şi literatura română, ceea ce am şi întâlnit la orele de practică. Ca să redau în scris ceea ce am făcut eu la clasă a fost nevoie să sintetizez foarte mult. M-am concentrat să fac un conţinut de calitate, să scriu corect şi să aibă înţeles. Mi-au folosit foarte mult orele de pregătire practică. Am avut profesori foarte buni care m-au îndrumat”, a spus Alexandra Chiţa.

Alexandra a avut rezultate bune şi la clasă

Vocaţia Alexandrei pentru a fi cadru didactic a fost observată şi de profesorii de la Colegiul Naţional Pedadgogic din Craiova.

„Lecţia de final a făcut-o chiar la mine la clasă, la Ştiinţe. Şi a fost foarte bine pregătită şi implicată. Este o elevă care a fost la clasa cu profil pedagogic, o elevă cu vocaţie. Şi cei patru ani de liceu au ajutat-o să se pregătească cât mai bine pentru profesia de dascăl. Practic, în cei patru ani de liceu, la profilul pedagogic, elevii noştri fac mereu practică, iar în clasele a XI-a şi a XII susţin lecţii la clasă şi aşa se explică într-un fel şi reuşita lor la examenul de titularizare. Alexandra a fost însă o elevă de 10 şi la clasă şi a fost foarte implicată în toate activităţile din şcoală şi a participat chiar şi la olimpiade. Ne dorim ca aceşti elevi bine pregătiţi să intre în sistemul de învăţământ”, a afirmat Carmen Călugăru, directorul adjunct al Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova.

Bunicul patern a fost modelul candidatei de 10

Alexandra Chiţa spune că modelul ei profesional a fost bunicul patern.

„Am ales această profesie nu întâmplător. Model mi-a fost bunicul patern care a fost învăţător. M-a fascinat de fiecare dată când m-a luat cu el la clasă. Am văzut cum se implica să înveţe, să formeze o nouă generaţie care poate schimba lumea în bine. Şi eu mi-am dorit să fac acest lucru şi crescând am putut să aleg să continui ceea ce făcea bunicul meu. Consider că pentru a face această profesie este nevoie de vocaţie. Şi eu cred că am această vocaţie, cred că am moştenit-o de la bunicul meu”, a spus Alexandra.

Candidata de 10 la învăţători a spus că la examenul de titularizare a avut şi cele mai mari emoţii. „Pentru examenul de bacalaureat m-am pregătit, practic, în cei patru ani de liceu, dar pentru titularizare m-am pregătit foarte mult anul acesta şi am şi avut cele mai mari emoţii, pentru că am vrut să fac cât mai bine”, a precizat Alexandra Chiţa.

„Nu am preferinţă pentru rural sau urban”

Alexanda Chiţa a precizat că în activitatea sa la catedră vrea să îşi înveţe elevii să vadă în şcoală un loc în care se pot dezvolta şi nu un loc traumatizant.

„La şcoală trebuie să formăm viitoarea generaţie pentru societate. Ca şi cadru didactic vreau să îmi ajut elevii să descopere şcoala, nu ca pe un loc traumatizant, ci ca un loc în care se pot dezvolta. Prin conţinuturile pe care le vor învăţa, la limba română de exemplu, să vadă că îşi pot dezvolta personalitatea, gândirea. Să descopere că la limba română nu învaţă doar să scrie şi să citească şi că pot folosi scrisul şi cititul să facă texte, conţinuturi prin ca să îşi poată exprima gândirea şi să îşi stimuleze personalitatea”, a precizat învăţătoarea de 10.

Alexandra mai spune că a ajutat-o foarte mult şi modelele de practică. „Am avut profesori foarte buni la practică, care ne-au ajutat să ne unim cu copiii, astfel încât toţi să avem de câştigat”, a precizat învăţătoarea de 10. Deşi are cea mai mare notă la titularizare, Alexandra spune că nu are preferinţe în alegerea catedrei. „Mă bucur foarte mult că anul acesta au fost posturi vacante şi că mă pot titulariza. Nu am preferinţe pentru un post anume sau pentru mediul rural sau urban. Consider că un cadru didactic trebuie să fie la fel de bine pregătit, atât în rural, cât şi în urban”, a spus Alexandra Chiţac.

Va fi şi la catedră, dar şi studentă

Din toamnă, Alexandra Chiţa va fi cadru didactic, dar şi studentă. Ea spune că a optat să îşi continue studiile şi a ales domeniul Geografie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova.

„Am ales să îmi continui studiile la Geografie. Nu întâmplător. Sunt la Colegiul Pedagogic din Craiova din clasa a V-a şi mi-a plăcut foarte mult de doamna profesor de geografie de la clasă şi am învăţat de drag această materie. Astfel că, în clasa a VI-a am mers şi la Olimpiada de Geografie. Şi acum am zis să continui să mă perfecţionez în acest domeniu. Aş vrea să predau şi această disciplină”, a mai spus absolventa Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova.

Până la toamnă, Alexandra vrea ca în această perioadă să se bucure de vacanţă. „Îmi doresc să mai am timp pentru mine, să citesc cărţi, pentru că în ultimul timp am citit doar pentru examene. Îmi doresc să mai ies cu colegii mei să ne mai bucurăm de copilărie. Şi mă gândesc şi la o ieşire la mare, cu părinţii când se va ivi ocazia” , a spus candidata de 10 la titularizare.