Povestea cutremurătoare a micuţului Vladimir. Ajutorul nostru îi poate oferi o viaţă normală

Vladimir este un bebeluş din Craiova, care de când a făcut cunoştinţă cu lumea s-a luptat continuu să rămână lângă părinţii şi cei trei fraţi ai săi. La 11 luni de viaţă are deja patru stopuri cardio-respiratorii. Corpul lui fragil, care cântăreşte doar şase kilograme, luptă cu toată puterea, iar iubirea şi grija părinţilor îl ţin în viaţă. Acum are nevoie şi de o mână de ajutor din partea noastră.

Vladimir are doar 11 luni şi are multă nevoie de un strop de speranţă de la fiecare dintre noi pentru a deveni un copil sănătos. De când s-a născut a stat numai prin spitale. Se hrăneşte doar prin stome, nu reuşeşte să stea în fund şi nu îşi coordonează mişcările. Doar vocea mamei îl determină să îşi mişte căpuţul şi să îl întoarcă, uneori, spre ea. Problemele lui Vladimir au început încă de la naştere, chiar dacă mama lui avusese o sarcină monitorizată şi nimeni nu îi spusese că ceva ar fi în neregulă. Ziua de 9 august 2021, când Adriana Dinu îşi aducea pe lume cel de-al patrulea copil, pe Vladimir, printr-o operaţie de cezariană s-a transformat în cel mai mare coşmar al vieţii sale.

Bebeluşul Vladimir a făcut stop cardio-respirator şi abia a fost readus la viaţă. În plus, corpul lui nu arăta deloc normal. „Întreaga sarcină mi-a fost monitorizată sarcina, doar spre final mi s-a spus că trebuie verificat mai des lichidul amniotic pentru că are o cantitate mai scăzută. Am născut la 38 de săptămâni, iar greutatea copilului a fost bună, 3.200 de grame. Însă, imediat cum l-au scos nu mişca şi nu respira şi avea nişte deformări groaznice. Mânuţele şi picioarele întortocheate, umerii aduşi în faţă, coloana strâmbă, căpuţul era între umeri. Era cianotic.

L-au intubat imediat, l-au resuscitat, iar în 30 de minute şi-a revenit cu repiraţia destul de bine. A treia zi după naştere, a început să facă temperatură. Nu ştia nimeni de ce. Atunci au început reproşurile faţă de mine. Că poate am avut infecţii pe care nu le-am tratat, că nu am monitorizat sarcina că nu avea cum să nu se vadă. Asta cu toate că am făcut inclusiv morfologia, la care mi s-a spus că totul este în regulă.

Eu abia născusem, nici nu ştiam de mine, abia că nu puteam să mă cert cu cineva, cu toate că nu era cazul despre nimic din ce mă acuzau. Copilul era foarte încordat, era ca un pietroi. Muşchii şi articulaţiile erau blocate. Mă duceam să îi dau să pape şi el bea foarte greu şi se îneca mereu. Mi se spunea că nu îl ţin bine sau că aşa fac toţii copiii“, a povestit Adriana Dinu.

„Mi-a făcut din nou stop cardio-respirator în braţe“

Au urmat trei săptămâni groaznuce, în care bebeluşul continua să facă febră chiar dacă i se administrau tot felul de antibiotice. Cu informaţii puţine despre starea copilului, recent operată şi disperată pentru că Vladimir continua să se simtă rău, Adriana a început să insiste să fie transferaţi la alt spital.

„Nu prea mi se dădeau informaţii despre copil, îl vedeam doar o dată pe zi, jumătate de oră, fiindcă era la incubator şi nu aveam voie. Când mă întorceam în salon mă documentam despre ceea ce ar putea să aibă copilul, dădeam o mulţime de telefoane. După trei săptămâni în care copilul făcea mereu temperatură şi îi dăduseră toate combinaţiile de antibiotice, şi-au dat seama că trebuie să ne trimită la Bucureşti. Dar am insistat pentru acest lucru. Noaptea, pe la ora 01.00, ne-au luat cu elicopterul la Bucureşti, la Grigore Alexandrescu. Au început investigaţiile. Însă, într-o duminică dimineaţa mi-a făcut din nou stop cardio-respirator în braţe. El se mai îneca atunci când îi dădeam lăptic, dar îşi revenea. De data aceasta s-a înnegrit şi a făcut stop cardio-respirator.

Am început să ţip şi m-a ajutat un medic urgentist imediat. L-au resuscitat, l-au asiprat, i-au golit stomăcelul şi l-au băgat pe terapie intensivă. Acolo a stat aproape două luni şi jumătate. Atunci şi-au dat seama că i se ducea tot laptele în plămâni când mânca. S-a decis să i se monteze gastrostomă şi traheostomă. Deci, practic, îi dădeam să pape pe un furtunel, direct în burtică.

Între timp, la terapie intensivă a mai făcut două stopuri cardio-respiratorii. După ce s-au mai liniştit lucrurile, am întrebat ce va urma pentru copilul meu, ce tratamente va trebui să facem. Mi s-a spus doar că trebuie să ne obişnuim cu ideea că el nu va fi niciodată un copil normal. De asemenea, că va mânca mereu aşa. Am zis că la un moment dat va trebui să mănânce şi alte alimente în afară de lapte. Mi s-a spus că da, o să mai discutăm pe parcurs. Am ajuns cu el acasă, copilul continua să aibă un reflux foarte puternic, vomita, nu lua în greutate“, a mai povestit mama lui Vladimir.

Au vândut casa şi au plecat în Italia

Forţa şi înverşunarea cu care luptă Adriana Dinu şi soţul ei să îşi salveze micuţul te dezarmează. Te învaţă ce înseamnă dăruirea şi iubirea nesfârşită a unui părinte. Disperaţi că nici la Bucureşti nu li s-a pus un diagnotic clar şi nu ştiau ce ar trebui să facă pentru ca micuţul să fie mai bine, au hotărât să renunţe la tot şi au început să caute soluţii în străinătate. Au găsit o speranţă într-un spital din Italia. Şi-au vândut casa şi au plecat la drum cu micuţul.

Cu inima strânsă, au lăsat ceilalţi trei copii alături de bunici pentru a-l salva pe Vladimir. „Am luat decizia cu soţul să plecăm în străinătate, pe cont propriu. Există nişte formulare prin care medicii de la noi au posibilitatea să te trimită în străinătate. Însă ei refuză să completeze aceste formulare pentru că nu recunosc că îi depăşesc anumite cazuri. Aşa că ne-am vândut casa, ne-am vândut maşina şi am plecat în Italia, la Spitalul Bambino Gesù din Roma. Acolo i s-au făcut toate analizele necesare. Aici trecea timpul în defavoarea copilului. În Italia ni s-a spus că are microcefalie şi leziuni cerebrale pe ambele emisfere. Cauza este lipsa de oxigen din creier din timpul celor patru stopuri cardio-respiratorii.

În Italia am stat din ianuarie până în mai. Ne-au trimis pe partea neurologică la Spitalul Palidoro. Acolo a început să facă kinetoterapie şi, cel mai important, a învăţat să pape mesele solide pe guriţă, cu ajutorul unei valve. Lichidele încă i le dau pe sondă. Acum suntem la Târgu Mureş, pentru o terapie hiperbară. Ni s-a recomandat din Italia că acest tratament l-ar ajuta pentru un aport mai mare de oxigen la nivelul creierului. Acest lucru l-ar putea ajuta să absoarbă mai bine celelalte terapii pe care le face şi corpul lui să răspundă mai bine“, a mai spus Adriana.

Costul terapiilor, foarte greu de suportat

Părinţii lui Vladimir sunt dispuşi să lupte pentru micuţ cât de mult vor putea. Viaţa lor s-a schimbat complet, iar toată atenţia şi grija s-au îndreptat către micuţul care are atât de multă nevoie de ei. În această toamnă vor pleca din nou în Italia.

„Ne vom întoarce în Italia pentru a repeta analizele. Vrem să vedem dacă se poate face vreo intervenţie chirurgicală pentru a scăpa de stome. Stăm cu chirie la Târgu Mureş, iar terapia pe 14 zile ne costă 10.000 de lei, în afară de costurile cazării. Până acum am încercat să ne descurcăm cu toate costurile din banii pe care i-am luat pe casă. Însă banii se cheltuie foarte repede, terapiile costă mult şi mai avem şi alţi trei copii de care trebuie să avem grijă. În Craiova ne-am mutat cu bunicii după ce ne-am vândut casa.

Acum toţi copiii sunt cu noi, i-am luat la Târgu Mureş ca să mai petrecem timp împreună pentru că eu de 11 luni de când l-am născut pe Vladimir, adunat, nu cred că am stat două luni acasă. Întotdeauna am zis că cel mai rău lucru este să ai un copil bolnav. Mai vedeam mămici cu copii bolnavi şi îmi ziceam în sinea mea că eu nu cred că m-aş descurca. Însă, m-am văzut pusă în situaţia aceasta şi acum aş face tot ce îmi stă în putere să îmi văd copilul bine. Nici eu nu ştiu de unde am atâta putere. Însă Vladimir a fost un copil foarte dorit şi îl iubim nespus, aşa că facem tot ce ţine de noi, căutăm orice soluţie ca să încercăm să îl facem bine“,a mai spus Adriana.

Dacă vă doriţi să fiţi alături de Vladimir, puteţi dona orice sumă în contul

RO95INGB0000999905133605 RON – Titular cont – DINU AURORA

Părinţii lui Vladimir au creat un grup de Facebook, unde puteţi afla detalii despre starea micuţului Vladimir.

