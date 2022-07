Lucrările la Tronsonul I al Drumului Expres, blocate de oamenii care rămân fără cale de acces

Probleme pe Tronsonul I al Drumului Expres Craiova – Piteşti! Lucrările au ajuns în capătul străzii Teilor, zona aflată pe Tarlaua 74, exact la limita dintre Craiova şi Gherceşti, iar oamenii care locuiesc acolo sunt disperaţi că rămân fără cale de acces către proprietăţi. Ieri diminieaţă, oamenii au iscat un mic protest şi au reuşit să îi facă pe muncitorii de la Tirrena Scavi să lucreze mai departe de capătul străzii lor.

Gazeta de Sud a scris despre această problemă din luna februarie a acestui an. Pe atunci, craiovenii de pe strada respectivă expuseseră deja problema către autorităţi. Însă, nici până acum nu s-a reuşit să se găsească o rezolvare.

„Am blocat de dimineaţă (n.r. miercuri dimineaţă) lucrările la drumul expres din zona străzii noastre. Rămânem fără cale de acces spre case şi autorităţile nu au făcut absolut nimic în acest sens. Drumul pe care l-am amenajat noi, fără niciun ajutor din partea nimănui, este pe terenul comunei Gherceşti, dar se circulă foarte greu pe el. Un vecin doar ce şi-a spart baia de ulei pe acel drum. Îţi trebuie maşină de teren. Noi dacă avem nevoie de poliţie, ambulanţă, pe unde vin? A venit Rela Filip, viceprimarul Craiovei, în urmă cu o lună, cu un alai de oameni după ea.

Rămăsese ca primarul din Gherceşti şi Tirrena Scavi să calculeze cât ar costa amenajarea drumului acesta improvizat de noi, să facă proiectul şi să solicite banii la Consiliul Judeţean Dolj. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic. CNAIR nici nu ne bagă în seamă, zice să continue lucrările la Drumul Expres că avem cale de acces. Să vină în teren să ne-o arate şi nouă, că se pare că ei lucrează doar din birou. Cineva de la DRDP ne-a luat la mişto şi ne-a zis că el pe acel drum din câmp poate să meargă şi cu Ferrari“, ne-a spus Denis Fota, unul dintre cetăţenii care locuiesc pe strada Teilor şi care a luat parte la micul protest.

A fost chemată ambulanţa

Din februarie, oamenii au improvizat singuri un drum care trece prin spatele Fabricii de Avioane şi ajunge tocmai la intersecţia străzii General Ştefan Ispas şi Centura de Nord. Drumul este pe terenul UAT Gherceşti şi se găseşte într-o stare foarte proastă. Acest drum a fost o soluţie găsită de oameni, din disperarea că nu vor mai putea ajunge acasă. Între timp, lucrările au mers destul de prost pe tronsonul I şi oamenii au mai fost lăsaţi să circule pe fosta stradă aflată în şantier. Dar de marţi, lucrările urmau să le blocheze complet accesul, iar cetăţenii au ieşit în faţa utilajelor.

În timpul protestului, unui bărbat i s-a făcut rău şi a fost chemată ambulanţa. „Eu am pus maşina sub cupa excavatorului şi când au văzut că nu vrem să plecăm de aici s-au mutat cu lucrările în altă zonă. Avem de gând să facem acest lucru în fiecare zi. Dar o să mergem fără maşini, doar fizic. Unui vecin i s-a făcut rău chiar în timpul protestului, am chemat salvarea, care a ajuns în 30 de minute. A venit direct prin şantier, fiindcă nimeni nu cunoaşte drumul amenajat de noi. Practic, el nu există şi e foarte greu circulabil. Nepoţii vecinului căruia i s-a făcut rău au venit pe jos, tocmai din Centura de Nord, prin şantier.

Nu e normal aşa ceva! Vecinul s-a enervat foarte tare, a avut tensiunea peste 17. Apoi i-a scăzut la 8 cu 6 şi avea pulsul 45. Ne-am săturat de această situaţie! Toată lumea este foarte supărată, fiindcă autorităţile nu ţin seama de existenţa noastră. Noi am ridicat această problemă de luni de zile şi, cu toate acestea, nimeni nu a făcut absolut nimic pentru oamenii care locuiesc aici“, a mai spus Denis Fota.

