CNI prezintă stadiul lucrărilor de reabilitare de la Colegiul Național „Carol I” și Opera Română Craiova

Compania Națională de Investiții a dat publicității un comunicat în care prezintă stadiul lucrărilor de reabilitare efectuate la Colegiul Național „Carol I” și Opera Română Craiova. Compania arată că investițiile se derulează în conformitate cu termenele și prevederile contractuale, iar echipa de experți din cadrul CNI supervizează îndeaproape lucrările pe tot parcursul derulării acestora.

„Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, legate de stadiul lucrarilor la obiectivul de investitii ”Reabilitare și consolidare corp central Colegiul National Carol I si Opera Romana Craiova”, atragem atentia ca au la baza informatii neverificate, ce induc in eroare. Astfel, suntem nevoiti sa facem urmatoarele precizari, dupa cum urmeaza:

Conform contractului pentru acest obiectiv de investitii, lucrarile urmau a fi realizate in termen de 30 de luni, si nu 18 cum se afirma, fiind un termen estimat de expertii in constructii avand in vedere complexitatea lucrarilor necesare pentru reabilitarea si consolidarea unei astfel de cladiri-monument de patrimoniu;

Intreaga procedura administrativa si toate termenele au fost respectate, astfel: contractul a fost semnat pe 16 martie 2021; in mai putin de o luna, pe 07.04.2021, a fost emis Ordinul de incepere pentru serviciile de proiectare; la scurt timp, in data de 06.05.2021 a avut loc intalnirea de predare a amplasamentului investitiei cu toate partile implicate ce era necesar sa fie prezente, conform procedurii, si anume Antreprenor, Investitor si Beneficiar Final – Colegiul, in acest sens fiind semnat Procesul Verbal de Predare-Primire a amplasamentului.

Obiectivul era intabulat, conform procedurii, avand inscrierea in Cartea funciara nr.208792, nr. topo 208792 si nr. topo 208792-C4, la data predarii amplasamentului obiectivului de investitii catre constructor si preluat de MDLPA prin CNI S.A. de la Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Va confirmam ca si obiectivul CNI este ca lucrarile sa fie finalizate cat mai repede, iar intreaga echipa depune toate eforturile in acest sens, insa este absolut necesara respectarea tuturor pasilor de autorizare si proiectare, la fel ca in cazul oricarui alt obiectiv, dar mult mai solicitante in cazul cladirilor de acest fel, cu rang de monument istoric. Responsabilitatea asupra lucrarilor este foarte importanta si nu pot fi facute compromisuri.

Astfel, in ce priveste cladirile cu statut de monument istoric, va informam ca exista un proces minutios si complex de pregatire inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, cu pasi strict necesari pentru a stabili masurile de interventie necesare pentru consolidarea si restaurarea componentelor artistice, precum: executarea de sondaje stabilite de catre proiectantul de rezistenta asupra elementelor structurale; prelevarea de mulaje dupa elemente decorative in stare buna de conservare, in vederea reintregirii sau reconstituirii unor elemente cu lacune sau a unora lipsa identice; cercetarea stratigrafica a finisajului peretilor si stucaturilor in vederea stabilirii cromaticii originale;