Asteriscul buclucaș. Garda de Mediu a blocat activitatea unei firme din lipsa unei hârtii

O firmă care se ocupă de transportul deșeurilor nepericuloase a rămas brusc fără obiectul muncii după ce Garda de Mediu Dolj a confiscat mașina pentru transport, cu tot cu marfa. Un comisar al Gărzii de Mediu a verificat transportul și a remarcat că operatorul economic nu deține un formular de încărcare-descărcare, conform normelor în vigoare. Antreprenorul nu a ştiut că formularul trebuie completat, iar asta s-a întâmplat dintr-o confuzie.

Am încercat să facem lumină asupra cazului cu ajutorul comisarului șef al Gărzii de Mediu Dolj, dar se pare că și acesta stăpânește legea la fel ca operatorul „ars” cu amenda și confiscarea bunurilor. Gheorghe Călinoiu nu părea să cunoască nimic despre excepția la care făcea referire operatorul, deși explicația era una cât se poate de simplă. În schimb, acesta a acuzat operatorul de alte nereguli care nu erau menționate în niciun proces verbal. A revenit apoi cu un telefon, după ce a verificat incriminatul formular.

Excepție sau nu?

Antreprenorul care a contactat Gazeta de Sud pentru a-și povesti „pățania” ne-a mărturisit că nu înțelege de ce mașina cu care transportă deșeurile nepericuloase i-a fost confiscată cu bunuri cu tot. De trei săptămâni, acesta nu mai are cu ce să își desfășoare activitatea pentru că un comisar de mediu l-a sancționat și i-a confiscat autoutilitara, cu tot cu deșeurile transportate, după ce a constatat că nu avea asupra sa formularul de încărcare-descărcare, Anexa 3 a HG 1061/2008.

Însă craioveanul ne arată respectiva anexă și asteriscul de la final: „Se va completa numai în cazul în care încărcarea/descărcarea are loc la un punct de lucru care nu reprezintă sediul social”. Apoi ne spune că, dat fiind faptul că se îndrepta către sediul social, nu trebuia să completeze acel formular. Bărbatul se consideră nedreptățit și nu înțelege cum a ajuns în această situație și susține că are toate documentele necesare pentru desfășurarea activității.

Am verificat HG 1061/2008 și am elucidat problema. O citire atentă a acesteia clarifică imediat situația. Într-adevăr, există un asterisc la anexa 3, însă acesta nu se referă la completarea întregului document, ci doar la o secțiune a acestuia.

Șeful Gărzii de Mediu ne întreabă pe noi ce e cu asteriscul

Am întrebat apoi pe șeful Gărzii de Mediu despre această situație. Acesta, însă, nu a părut să știe ce este cu excepţia Anexei 3, întrebându-ne pe noi: „Ce să se completeze?” Apoi Gheorghe Călinoiu a schimbat subit sensul discuției: „dar dânsul are autorizație? Întrebați-l. Vă spun eu că nu are autorizație, el are altceva, dar nu autorizație. Iar cine are contract cu operatorul a greșit, la rândul său, pentru că nu trebuia să facă un contract cu o firmă neautorizată”, ne-a spus șeful Gărzii de Mediu Dolj, deși în procesul verbal nu se menționează alte nereguli în afară de lipsa Anexei 3.

Acesta a adăugat că bărbatul este liber să se îndrepte în instanță dacă se consideră nedreptățit, pentru că numai instanța poate revoca un proces verbal.

Ulterior, Gheorghe Călinoiu a revenit cu un telefon, după ce a consultat Anexa 3, pentru a ne spune ceea ce deja știam. Șeful Gărzii de Mediu ne-a mărturisit: „nu pot să le țin minte pe toate, că greșesc” și că se uită atent pe documente atunci când trebuie să le completeze…

Controversata anexă 3: Neatenția costă

Formularul trebuie, de fapt, completat, iar singurul lucru care se va completa numai în cazul în care încărcarea/descărcarea are loc la un punct de lucru care nu reprezintă sediul social este o rubrică privind datele punctului de lucru unde se efectuează încărcarea. Asteriscul nu se referea la întregul document, ci la o singură rubrică a anexei.

Articolul 19 al HG 1061/2008, în schimb, precizează că „Transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3”. Iar art. 20 alin. 4 prevede că „Fiecare transport de deşeuri nepericuloase trebuie să fie însoţit de un formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase”.

Amendă de 15.000 de lei

Nerespectarea articolului 19 atrage după sine sancționarea cu amendă de la 15.000 lei la 30.000, iar pe lângă sancțiunea contravențională principală se aplică și sancțiunea contravențională complementară a confiscării mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârșirea faptei. În cazul în care se dispune măsura confiscării mijlocului de transport, agentul constatator întreprinde măsurile necesare pentru transportul deșeurilor către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de către contravenient, mai spune actul normativ.

Așadar, grijă mare la documente, căci neatenția nu arde buzunarul celor care o aplică, deși nu întotdeauna o stăpânesc, ci pe al celor aflați de cealaltă parte a baricadei.