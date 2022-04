Termo Urban strânge robinetul restanțierilor, să n-ajungă ca defuncta Termoficare

„ Am avut o factură, am plătit șapte mii de lei. Factura avea termen scadent la 1 aprilie a.c. Oamenii nu mai au bani. Eu le-am spus celor de la Termo că avem cea mai scumpă gigacalorie. Proprietarii nu mai au de unde să plătească. Am dat restanțierii în judecat, când recuperăm banii plătim la Termo. Sunt și spațiile comerciale și apartamentele primăriei care sunt debranșate din ianuarie 2021. Termo va rămâne fără obiectul muncii, locatarii au început să-și pună centrale de apartament. Noi, din cauza facturilor am oprit și căldura de la 1 aprilie.Toți se plâng că sunt facturile scumpe. Eu ce am strâns le-am plătit, altceva nu mai am ce să fac. Pe lângă căldură mai avem și apa, și gazele. De când a venit Termo Urban ei nu se mai gândesc la oameni. Sunt oameni bătrâni, oameni bolnavi, să nu le pună sula în coaste”,

spune președintele Asociației de proprietari, Bloc Casa Albă, Stan Stoian.