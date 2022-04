În Craiova, 100 din cele 700 de blocuri înscrise la reabilitarea pe fonduri europene intră pe PNRR

„Sper să prindem fonduri prin PNRR. Am fost chemaţi la primărie, am completat nişte tabele şi aşteptăm să fim prinși în proiect. Noi avem în asociaţia de proprietari 18 blocuri, dar au intrat doar 16 blocuri. De trei ani de zile strâng documentele. Acum am făcut mici completări, apoi ne-am dat acordul ca primăria să depună proiectul. Este un lucru foarte bun pentru proprietari, mulţi sunt pensionari şi dacă pe fonduri europene aveau o contribuţie de 25% din cheltuieli, acum nu mai dau nimic”, spune Petre Dănuţ, preşedintele Asociaţiei de proprietari 25 Brazda lui Novac.