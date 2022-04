Tu pe cine alegi să-ţi administreze blocul ?

„Noi am avut până anul trecut angajat un administrator, îi plăteam un salariu net de 2.200 de lei. Administratorul s-a pensionat. De anul acesta am decis să lucrăm cu o firmă de administrare blocuri, plătim 2.000 de lei pentru 100 de apartamente. Am scăpat în acest fel de dările la stat, nu mai facem încasări la sediul asociaţiei, plata se face în contul bancar. Numai când sunt probleme vine cineva şi vede despre ce este vorba. În concluzie, preţul este mai mic decât am avea un administrator angajat. Nu mai plătim dările către stat şi salariul acestui”, explică preşedintele unei asociaţii de proprietari din Craiova.