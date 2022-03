Şcolile generale din judeţul Dolj vor fi angrenate într-un proiect care va oferi şansa elevilor de gimnaziu să joace fotbal într-un cadru organizat, ba chiar să facă şi performanţă.

Proiectul ,,Olimpiada de fotbal” iniţiat de Consiliul Judeţean (CJ) Dolj, în parteneriat cu Clubul Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova şi Inspectoratul Școlar Județean Dolj, va primi astăzi şi girul Consiliului Judeţean, într-o şedinţa ordinară în care se va aproba şi costul unei astfel de competiţii. 250.000 de lei va plăti CJ Dolj, din bugetul judeţului, pentru a le oferi elevilor din clasele V-VIII din tot Doljul oportunitatea de a se întrece între ei în cel mai popular sport din lume, fotbalul.

La „Olimpiada de fotbal“ vor avea acces toate cele 120 de şcoli generale din Dolj (aproape 3.000 de elevi). Competiţia se va desfăşura zonal, pe şase zone ale judeţului (pentru a se evita deplasările lungi), turneul final urmând să aibă loc la Craiova, la baza sportivă de la aeroport deţinută de Consiliul Judeţean. La finală vor participa cele şase câştigătoare ale fazei zonale.

„Această acțiune urmărește creșterea numărului de copii și juniori practicanți ai acestui sport pe întreg teritoriul județului Dolj, descoperirea, atragerea, pregătirea și promovarea unor copii și tineri talentați pentru a putea ajunge la fotbalul de performanță“, se arată în raportul care însoţeşte proiectul de hotărâre. Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei competiții, fiecare școală participantă va fi dotată cu echipament de fotbal inscripționat (câte 14 compleuri) și două mingi.

Şcolile generale din Dolj vor avea olimpiadă de fotbal. Se caută un nou Ilie Balaci sau Gică Popescu

Printr-o astfel de competiţie între şcoli se urmăreşte şi crearea unei pepiniere din care să izvorască noi şi noi talente în fotbal. Asta pe lângă scopul în sine al proiectului: încurajarea sportului de masă în şcolile din judeţul Dolj.

„Noi aveam câteva sute de copii care fac performanţă, dar s-a considerat necesar să ne adresăm tuturor copiilor din judeţ. Nu neapărat pentru a face performanţă, dar e necesar să încurajăm competiţiile între şcolile generale. Poate unii dintre copii vor merge mai departe şi vor face perfomanţă în fotbal, dar noi am vrut să schimbăm optica şi să încurajăm sportul de masă. Prin acest proiect chiar vom angrena aproape 3.000 de copii din judeţ într-o olimpiadă a fotbalului, cum am denumit-o noi.

De altfel, nu suntem la prima inițiativă de acest gen și, împreună cu Asociația Județeană de Fotbal, am ajuns în mai multe localități din Dolj, unde am văzut jucând echipe înscrise în Liga a V-a, pentru care am oferit echipamente și mingi, și din Liga a IV-a. Am observat şi emulaţia creată în rândul tinerilor, când vine vorba de fotbal. Noi vom încuraja însă și alte ramuri sportive, nu doar fotbalul“, a afirmat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

„Va fi o competiţie în care copiii vor face mişcare, vor interacţiona şi sunt convins că aceste etape zonale şi etapa finală de la Craiova vor fi un succes. Vom invita la aceste competiţii toate cluburile sportive din judeţ, mă refer la conducători, antrenori, care ar putea descoperi un nou Ilie Balaci, Gică Popescu sau Silviu Lung. Ne-am propus ca această competiţie să se deruleze an de an“, a mai spus preşedintele CJ Dolj.