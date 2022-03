Tirrena Scavi riscă rezilierea. Tronsonul II de pe Drumul Expres, aproape de final

Tirenna Scavi, firma care se ocupă de construcţia Tronsonului I (Craiova-Robăneşti) al Drumului Expres Craiova-Piteşti riscă să îi fie reziliat contractul pentru că lucrările se mişcă mult prea lent. Anunţul a fost făcut de Sorin Grindeanu, aflat ieri într-o vizită pe Drumul Expres. În schimb, lucrările la Tronsonul II (Balş – Slatina) au mers foarte bine, iar până în luna iunie a acestui an va putea fi tranzitat de şoferi.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grineanu, a vizitat ieri Tronsoanele I şi II ale Drumului Expres Craiova-Piteşti. Situaţia lucrărilor de pe cele două tronsoane este total opusă. Dacă Tronsonul II va fi gata până la începutul lunii iunie, iar termenul de finalizare va fi respectat, pe Tronsonul I este dezastru total. Aici lucrările ar trebui să fie gata până în decembrie 2022, însă lucrarea, deşi începută din toamna lui 2019, a ajuns abia la aproximativ 45%. Acest procent este cu atât mai ruşinos cu cât acest tronson este de doar 17, 7 kilometri, adică mai puţin de jumătate din Tronsonul II (39,85 km).

Grindeanu: „O diferenţă majoră între ceea ce înseamnă Tronsonul II şi Tronsonul I“

Grindeanu a spus că este sătul de scuzele firmei italiene Tirrena Scavi. De asemenea, a avertizat-o că dacă nu începe mobilizarea masivă, contractul îi va fi reziliat. „Este o diferenţă majoră între ceea ce înseamnă Tronsonul II şi Tronsonul I. Am avut deja o discuţie cu directorul de la Tronsonul I. Explicaţiile continuă să vină. I-am atenţionat că am schimbat, inclusiv, cadrul legal, prin OUG. Le-am spus că îmi doresc ca în perioada următoare să existe o altfel de mobilizare. În curând va fi gata Tronsonul II, apoi Tronsonul III.

Însă, în ritmul acesta legătura cu Craiova nu va fi făcută. Tot ceea ce ţine de CNAIR pentru Tronsonul I este rezolvat şi mă aştept să fie o mobilizare mult mai mare. Dacă nu, vom intra pe acea procedură prin care va trebui să găsim constructori serioşi, care să termine lucrările la timp. De cealaltă parte, pe Tronsonul II deja vor începe procedurile de recepţie, iar pe 21 aprilie vom încheia această etapă, pe Lotul I din Tronsonul II. De asemenea, lucrările la Lotul II vor fi gata până la începutul lunii iunie“, a declarat Sorin Grindeanu.

Parte din lotul 1 al Tronsonului II

„Putem rezilia contractul“

În schimb, pentru Tronsul I se poate ajunge la rezilierea contractului cu Tirrena Scavi, care s-a mişcat mult prea greu.„La cum am văzut şantierul acum şi dacă vor continua în acelaşi fel nu au şanse să termine până la finalul acestui an. Chiar dacă au ştiut că venim în vizită pe Drumul Expres şi au mai început să mişte câte ceva, nici măcar atunci lucrurile nu mergeau aşa cum trebuie.

În urmă cu 10 zile am schimbat cadrul legal. Pentru companiile care îşi fac treaba, CNAIR-ul trebuie să dea, din trei în trei luni, un certificat de bună execuţie. Însă, acolo unde nu merg lucrurile, avem la dispoziţie trei notificări prin care îi anunţăm că nu sunt în grafic. La a treia notificare, putem rezilia contractul. Până acum, dacă reziliai, trebuia să treacă minim doi ani până când puteai să înlocuieşti compania respectivă. În acest moment, după ordonanţa dată în Guvern, acest lucru se poate face în trei luni şi jumătate.

Am atenţionat deja constructorul de pe Tronsul I, de acum intrăm într-o zonă în care va acţiona legea. Odată cu aprobarea acestui nou cadru, eu am cerut CNAIR să cureţe toate proiectele, astfel încât CNAIR-ul să fie fără de vină. Aşadar, noi vom rezilia un contract numai dacă CNAIR nu are nicio vină în acel proiect. În toţi aceşti ani, însă, nu poate să spună nici CNAIR-ul că a fost fără pată. Pentru Tronsonul I, proiectul ce ţine de CNAIR este absolut curat. Aşadar, vom începe cu notificările dacă nu se trece la mobilizare, iar rezilierea va fi făcută rapid“, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Indicele din care se calculează preţurile trebuie actualizat

Ministrul Transportului a vorbit şi despre faptul că este neapărat necesar ca indicele din care se calculează preţurile pentru toate şantierele din Românie să fie actualizat. Motivul este acela că preţurile au crescut foarte mult în ultima perioadă, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina. „Se lucrează la indicele din care se calculează preţurile pentru a fi actualizat. Ştim cu toţii că, în acest moment, preţurile au luat-o razna. De aceea Ministerul Dezvoltării trebuie să facă rapid aceste calcule, astfel încât să nu se blocheze şantierele din România şi să se poată face faţă preţurilor care au crescut atât de mult. De asemenea, sunt iniţiative în Parlament legate de limita de viteză de pe Drumul Expres. Cred că minim 110 km/h va fi limita de viteză cu care se va cicrula pe Drumul Expres Craiova – Piteşti“, a mai spus Grindeanu.

Autostrada Craiova – Lugoj, punct şi de la capăt

Ministrul Transporturilor a vorbit şi despre anularea licitației pentru proiectul autostrăzii Craiova – Lugoj, care era pe cale să se încheie. Motivul ar fi acela că în proiect, pe o distanţă de 30 de kilometri, traseul s-ar fi suprapus cu un alt proiect, de la Craiova la Târgu Jiu. Grindeanu a evitat să spună cum s-a ajuns la situaţia ca cele două proiecte să se suprapună. În schimb, a vrut să transforme întreaga situaţia într-una pozitivă. El a spus că vor face lucrurile de la capăt şi mult mai bine. Aşadar, totul va fi reluat. „În trecut, predecesorul meu (Cătălin Drulă), a considerat că pentru realizarea lui, doar studiul de fezabilitate să dureze patru ani. Aşa a fost scoasă la licitaţie această lucrare.

Mai mult decât atât, săptămâna trecută, cei de la CNSC ne-au anunţat că procedura trebuie reevaluată şi reluat totul. În momentul în care scoţi la licitaţie un singur lot de 250 de kilometri, înseamnă că nu vrei să îl faci. Sunt o mulţime de exemple. Aceste drumuri trebuie să fie făcute pe tronsoane. E prea mult un tronson de 250 de kilometri. Am luat o hotărâre cât se poate de corectă şi normală, având în vedere toate aceste lucruri. O să împărţim totul în patru loturi. Aceste licitaţii vor fi scoase rapid. Durata va fi de doi ani pentru studiul de fezabilitate pentru toate cele patru tronsoane. Vrem să ne apucăm serios de un drum absolut necesar“, a precizat Grindeanu.

Olguţa Vasilescu, împotriva proiectulului Autostrăzii Craiova-Lugoj care a fost anulat

Primarul Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a participat alături de Sorin Grindeanu la vizita de pe Drumul Expres. Aceasta a ţinut să menţioneze că nu era de acord cu proiectul Autostrăzii Craiova-Lugoj, fiindcă studiul de fezabilitate dura prea mult. „Dacă acceptam să rămânem aşa cum semnase domnul Drulă, pentru Craiova – Lugoj, pe o perioadă de 4 ani numai studiul de fezabiliate, însemna că ne duceam undeva în 10 ani până la finalizarea drumului. Cred că pentru orice om zdravăn la cap şi cu mult bun-simţ este imposibil de acceptat. Noi i-am solicitat domnului Grindeanu, încă de când am aflat de această perioadă lungă de timp, să găsească soluţii pentru că nu putem accepta aşa ceva“, a spus Olguţa Vasilescu.

