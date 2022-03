Craiovean nemulţumit de facturile la căldură

„Apartamentul 19 are la căldură în luna ianuarie peste 800 de lei, iar pe luna februarie are peste 600 de lei. Problema este că proprietarul de la apartamentul nr.19 are toate caloriferele deschise la maxim şi funcţionează non stop. Atunci, costurile sunt după consum. Este şi o altă situaţie, poate să aibă şi o problemă la robineţi. În luna februarie facturile sunt acceptabile, sunt facturi şi cu 30% mai mici faţă de luna ianuarie 2022. Clientul nostru din blocul F2, scara 1 trebuie să-şi verifice sistemul de încălzire din apartament, robineţii termostataţi”, a declarat Cătălin Popescu, reprezentantul firmei Techem.