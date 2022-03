Asociaţiile de proprietari, detectivi pentru primărie

Primăria Craiova le cere asociaţiilor de proprietari să facă pe detectivul pentru depistarea craiovenilor care nu s-au trecut la taxa de gunoi. Asociaţiile de proprietari au primit adrese de la Direcţia de Impozite şi Taxe prin care li se spune că sunt obligate să transmită la DIT listele cu persoanele care locuiesc în fiecare bloc. Din aceste liste trebuie să reiasă numărul persoanelor din fiecare apartament în intrervalul iulie 2021-februarie 2022.

Asociaţiile de proprietari din Craiova s-au trezit cu adrese de la Direcţia de Impozite şi Taxe prin care reprezentanţii proprietarilor sunt obligaţi să transmită numărul locatarilor. Conform adresei respective, cei de la asociaţii trebuie să transmită către DIT listele cu numărul de proprietari din fiecare bloc şi apartament. Pentru început aceştia sunt obligaţi să transmită primăriei listele cu blocul, scara, apartamentul şi numărul de persoane din perioada iulie 2021-februarie 2022. Aceste date sunt necesare DIT-ului pentru a verifica toţi craiovenii care au minţit în declarația de impunere privind taxa specială de salubrizare.

„Am primit o adresă de la primărie cum că suntem obligaţi să le dăm liste cu numărul proprietarilor. Ei vor să verifice dacă aceştia au declarat corect numărul de persoane pentru Iridex. Nu înţeleg de ce trebuie să facem noi un serviciu în plus pentru Iridex şi primărie. Ne-au cerut listele de anul trecut din vară şi până acum, în martie. Nu mi se pare corect, gunoiul nu se mai plăteşte la asociaţia de proprietari. Noi avem de întocmit listele de plată, să încasăm, să facem plăţi nu să întocmim tabele pentru primărie”, spune administratorul unei asociaţii de propreitari din cartierul 1 Mai, Craiova.



Reprezentanţii proprietarilor spun că nu ei trebuie să fac „servicii” pentru operatorul de salubritatea şi Direcţia de Impozite şi Taxe. În plus, toate aceste date trebuie să le transmită într-un anumit interval de timp, în caz contrar riscă să fie sancţionaţi. Aceştia riscă să fie amendaţi cu sume de la 2.000 de lei la 5.000 de lei.

Mai mult, începând din luna aprilie 2022, după ce asociaţiile de propreitari transmit aceste liste, reprezentanţii proprietarilor trebuie să transmită lunar, „în termen de 15 zile, dar nu mai târziu de data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă următoare situaţia pentru locuinţele unde sunt mopdificări ale numărului de persoane”, se arată în adresa transmisă de la Primăria Craiova – DIT. Asociaţiile trebuie să trimită aceste date online sau la fiecare punct de lucru al DIT.

Asociaţiile sunt obligate să transmită lunar DIT-ului numărul de locatari

Reprezentanţii Primăriei Craiova spun că reprezentanţii proprietarilor sunt obligaţi prin lege să furnizeze aceste date. Direcţia de Impozite trebuie să ştie lunar numărul de persoane din fiecare imobil pentru o corectă încasare a taxei de salubrizare.

Declaraţie de impunere



„Noi am intrat în procedura de control fiscal. Avem obligaţia să facem acest control conform Codului de procedură fiscală. Organul local fiscal trebuie să determine starea fiscală a contribuabilului şi am solicitat asociaţiilor date cu privire la numărul de persoane pe care l-au declarat. Asociaţiile de proprietari au conform Legii evidenţei persoanelor, Ordonanţa 97/2005, obligaţia să întocmească acea Carte de imobil în care se notează numărul de persoane din imobil. Ei au toate informaţiile care ne ajută pe noi în procedura de control fiscal. După termenul de plată, 31 martie a.c noi începem controlul fiscal pe taxa de salubrizare. Le-am cerut listele pentru perioada iulie 2021-februarie2022, ulterior ne vor comunica doar fluctuaţiile. Adică într-o lună într-un apartament sunt 3 persoane, în altă lună sunt patru persoane. Noi trebuie să avem un control pe fiecare lună şi pe fiecare imobil.”, explică Elena Bonescu, director DIT Craiova.

Ce spune legea despre obligația asociațiilor de proprietari

„Obligaţia de a furniza informaţii Puneri în aplicare (3), Jurisprudenţă, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligaţia de a furniza informaţiile solicitate. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă”, Art. 58. – Legea 207/2015.