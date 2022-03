Căldura craiovenilor revine la parametri normali. CEO a pornit cazanele pe gaze.

După avaria produsă în această dimineață la sistemul de producție a agentului termic primar, SE Craiova II a pornit cazanele pe gaze ca să poată furniza căldură craiovenilor.

Trebuie precizat că sâmbătă dimineața unul dintre grupurile energetice a cedat. Producătorul a fost nevoit să închidă acest cazan pe cărbune și să pornească cel de-al doilea grup energetic , dar și cazanele pe gaze.

„Revenim cu furnizarea agentului termic primar în parametri. Am avut un grup energetic care a cedat. Între timp am pornit cel de-al doilea grup, inclusiv cazanele pe gaze. Am început să furnizăm agent termic către oraș, în câteva ore totul revine la normal”, a precizat pentru GdS, Dan Vasile , director SE Craiova II.