De ce nu ajunge RAT-ul la Mischii?

“Referitor la înființarea unei Asociații Metropolitane de Transport Public cu o parte din comunele din Zona Metropolitană, fac urmatoarele precizari: suntem membrii fondatori ai Zonei Metropolitane alături de patru comune. La ultima ședință organizată de către Asociația „Zona Metropolitană” Craiova s-a hotărât înființarea unei asociații pentru transport public metropolitan pentru comunele din imediata vecinătate a Craiovei.Din acel moment și până în prezent, cel puțin, comnuna noastră, Mischii nu a mai primit niciun fel de informație, înștiințări privind stadiul a ceea ce s-a hotărât anterior, respectiv înființarea acestei asociații.Cu siguranță, daca am fi știut, am fi fost printre primii care ar fi fost de acord să facem parte din această asociație, așa cum am făcut și cand s-a înființat Zona Metropolitană.Consider că, intenționat, nu am fost invitați să facem parte, întrucât, probabil deranjăm anumite interese.Chiar astăzi am depus și înregistrat la ADI „Zona Metropolitană” Craiova solicitarea noastra privind aderarea la nou înființata Asociație de Transport Metropolitan.”