Greu la Craiova cu staţiile de încărcare a vehiculelor electrice. Primăria Craiova a reluat, săptămâna trecută, procedura de închiriere prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a celor nouă terenuri aparţinând domeniului public, unde ar urma să fie amplasate staţii de încărcare a vehiculelor electrice.

Anunţul municipalităţii a fost lansat, prima dată, pe 10 ianuarie, dar până la termenul limită de 31 ianuarie nu s-a prezentat nimeni. Aşa că primăria şi-a mai încercat o dată norocul. Un nou anunţ a fost postat pe 15 februarie, pe site-ul instituției și pe alte canale de comunicare, iar acum se aşteaptă după investitorul mult dorit.

Ofertele ar trebui depuse până la data de 14 martie, dar va fi cineva interesat să investească într-o astfel de afacere? Până acum, se pare că ideea executivului din Primăria Craiova nu a prins la public. Sau, mai bine spus, la antreprenori. Asta poate şi pentru că autorităţile pun la dispoziţie doar terenul de pe domeniul public, pentru care cer o chirie mai mare sau mai mică, în funcţie de zonă. În plus, toate cheltuielile de realizare a investiţiei, de la autorizare, construire, branşare la utilităţi, plata utilităţilor cad în sarcina firmei private, fără posibilitatea deducerii lor din chirie. De aici, poate, şi reticenţa investitorilor.

Staţiile de încărcare a vehiculelor electrice. Amplasamentele – stabilite în vară, chiria – în toamnă

În vara anului trecut, Consiliul Local Municipal stabilea nouă amplasamente pentru amenajarea de staţii de reîncărcare a automobilelor electrice, iar în toamnă aproba scoaterea lor la licitaţie, în vederea închirierii, şi cuantumul chiriei. De la bun început, autorităţile locale au decis ca investiția să fie una sută la sută privată. Adică, primăria pune la dispoziție nouă parcări publice, situate în zone intens circulate din Craiova, iar firma care va câștiga licitația va realiza toată investiția pe cheltuiala ei şi va plăti apoi o chirie pentru folosirea terenurilor. Chiria se va achita în două rate (în martie şi septembrie), cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunilor respective.

Suprafeţele stabilite aveau între 21 mp şi 34 mp şi se aflau în preajma unor obiective cu trafic intens, cum ar fi Spitalul Județean de Urgență, Piața Centrală, Piața Gării, Big Craiovița, Parcul „Nicolae Romanescu“, strada Sfântu Dumitru, Grădina Botanică sau Judecătoria Craiova. Chiriile au fost stabilite în lei şi echivalate în euro/mp, la un curs de 4,9489 lei pentru un euro (curs valutar din 08.11.2021, data evaluării terenurilor).

În zona Parcului „Nicolae Romanescu“ ar urma să fie amplasate stații de reîncărcare a vehiculelor electrice

Ele diferă însă, în funcţie de zona în care se află terenul (mediană, central, ultracentral), dar tot ajung la câteva mii de euro pe an. Cea mai mare chirie ar fi pentru terenul de pe strada A.I. Cuza (3.916 euro/an, adică 326 de euro/lună) şi pentru cel de la Piaţa Centrală (3.691 de euro pe an, 308 euro/lună). Cea mai ieftină variantă pentru investitor ar fi chiria pentru staţia de încărcare din Craioviţa Nouă (1.166 de euro pe an, adică 97 de euro/lună).

Greu la Craiova cu staţiile de încărcare a vehiculelor electrice. Care sunt locaţiile celor nouă staţii

Conform solicitărilor din caietul de sarcini, staţiile de alimentare a vehiculelor electrice vor fi prevăzute cu cel puțin două prize de încărcare, fiecare priză având o putere minimă de cel putin 22kW și vor fi echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule. Primăria îi interzice locatarului să subînchirieze stațiile altor persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somaţie sau punere în întârziere și fără intervenţia instanţei.

Cele nouă amplasamente stabilite pentru amenajarea unor stații de reîncărcare a vehiculelor electrice sunt următoarele: parcare Piața Constantin Brâncuși (Gară) – un teren de 25 mp; parcare Piața Centrală – un teren de 32 mp; parcare Big Craiovița Nouă – un teren de 21 mp; parcare Spitalul Județean de Urgență – un teren de 24 mp; parcare zona Parc „Nicolae Romanescu“ – un teren de 28 mp; parcare Grădina Botanică – un teren de 25 mp; parcare strada Împăratul Traian – un teren de 27 mp; parcare strada Sfântu Dumitru – un teren de 28 mp; parcare strada A.I. Cuza – un teren de 34 mp.

Deocamdată, niciun investitor nu s-a arătat interesat de o astfel de afacere la Craiova, municipiu unde sunt înregistrate puţin peste o mie de autovehicule electrice. În plus, în parcarea subterană de la Teatrul Naţional şi în alte câteva zone din oraş există prize de încărcare a vehiculelor electrice, cu acces gratuit. În prezent, în România sunt înmatriculate puţin peste 10.000 de vehicule electrice.

Slatina plăteşte 190.000 de euro pentru cinci staţii de reîncărcare

Ca să ne dăm, totuşi, seama de valoarea investiţiei pe care ar trebui să o facă un privat pentru cele nouă staţii de încărcare de la Craiova, ne putem uita la reşedinţa judeţului vecin, Slatina. Aici, primăria a demarat chiar la începutul acestei luni o procedură de achiziţie a cinci staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice. Proiectul este derulat cu fonduri europene şi presupune furnizarea şi instalarea celor cinci staţii, la pachet cu punerea lor în funcțiune, remedierea defectelor în perioada de garanție de cinci ani şi servicii de mentenanță și întreținere în toată această perioadă.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 807.510 lei, fără TVA, adică aproximativ 192.000 de euro (TVA inclus). Stațiile de încărcare ar urma să fie amplasate pe strada Victoriei, strada Văilor, bulevardul Alexandru Ioan Cuza, bulevardul Constantin Brâncoveanu – Clubul Nautic și pe strada Crișan.

Licitația de la Slatina, suspendată de CNSC

Ofertele erau așteptate până pe 21 februarie, dar procedura a fost suspendată, în urma unei contestații depuse pe 10 februarie. Una dintre firmele participante a contestat o cerinţă impusă de Primăria Slatina prin caietului de sarcini, aceea ca staţiile să comunice prin OCPP – Open Charge Point Protocol, iar ofertanţii să depună un certificat de conformitate pentru acest sistem. Cerinţa a fost considerată abuzivă, pentru că „introduce un obstacol nejustificat şi insurmontabil“.

„Majoritatea staţiilor de reîncărcare comunică prin acest Protocol, care este open source, dar producătorii nu deţin astfel de certificări. Astfel, foarte mulţi mari producători ar fi excluşi de la licitaţie (…) Niciunde în Ghidul de finanţare aprobat în 2021 nu se prevede cerinţa de furnizare a unui certificat de conformitate pentru demonstrarea acestei specificaţii“, se arată în contestație. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis, în data de 17 februarie, suspendarea licitației până la judecarea cauzei.

Indiferent de decizia CNSC, putem trage concluzia că investiția de la Craiova ar ajunge, lejer, la aproape 300.000 de euro. O sumă care pare greu de amortizat și de adus un profit, în condițiile date.