Închiderea ghenelor de gunoi în blocurile turn din Craiova începând cu data de 15.02.a.c a provocat mari discuții în rândul locatarilor. Proprietarii au sărit la gâtul reprezentanților de la asociațiile de proprietari, spunând că aceștia se fac vinovați de închiderea toboganelor. Cei mai nemulțumiți sunt proprietarii vârstnici care se plâng de faptul că le va fi foarte greu să ajungă la tomberoanele de colectare din afara blocului.

Blocurile turn și-au închis de ieri toboganele de gunoi

Astfel de discuții s-au iscat și în blocul N din Asociația de proprietari Piața Unirii. Aici locatarii l-au arătat cu degetul pe președintele asociației de proprietari care, spun ei, nu a depus toată diligența pentru a păstra tubulatura din bloc. Locatarii mai spun că acele containere destinate deșeurilor selective sunt la o distanță destul de mare de blocul lor. Acestea au fost așezate pe strada Principatele Unite, în zona Școlii Traian, iar blocul lor este situat în Piața Unirii, lângă pasajul suprateran. Marea problemă o ridică totuși persoanele vârstnice care se deplasează cu greu în afara blocului. Acestea fiind nevoite acum să ducă gunoiul selectiv la o distanță de peste 100 de metri de bloc.

Folosirea tuburilor de ghena pentru gunoi in blocuri, interzisa

Ce fac bătrânii?

“Asociația de Proprietari Piața Unirii-bloc N a anunțat recent locatarii că ghena existentă (tobogan) va fi închisă și fiecare locatar își va duce singur gunoiul la subsolul blocului.Ok, totul pare normal, corect și foarte civilizat la prima vedere, însă: în bloc locuiesc bătrâni, cu mobilitate redusă sau aproape deloc, precum și persoane cu dizabilitati motorii. Nu există lift până la subsol. Accesul la „ghena de gunoi” se face prin exteriorul cladirii, ocolind blocul în zone fără alei sau rampe de acces amenajate corespunzător, traversând o fosta centrală subterană de bloc. Nu există acces pentru persoanele cu mobilitare redusă și dizabilități spre zona de colectare a gunoiului”, spune un craiovean a cărui bunică locuiește în blocul N.

Toboganele s-au închis

Craioveanul mai spune că bunica lui este în vârstă, cu mobilitate redusă și nu poate să se deplaseze afară singură. Acesta susține că asociația de proprietari a venit cu argumente care l-au uimit. I-au dat următoarele soluții: bunica să se mute din bloc, să vină familia să îi ducă gunoiul, să plătească un vecin să o ajute.

“Ni se pare strigător la cer că în loc să încurajăm o viață independentă la bătrânețe și să oferim sprijin și amenajări decente pentru persoanele cu mobiltiate redusă, asociația de proprietari oferă astfel de „soluții” de prost gust”, mai spune craioveanul.

Operatorul nu mai ridică gunoiul, asociația închide toboganul

Ghenele din blocurile turn s-au închis

Cu toate acuzele aduse, asociația de proprietari nu are nici o vină. Administrația locală craioveană împreună cu operatorul de salubritate, Iridex Group au decis ca toboganele de gunoi din blocurile turn să fi desființate în momentul începerii amplasării containerelor supraterane. Noul sistem de colectare separată a deșeurilor menajere și selective se va face în containere de tip Easy și containere îngropate.

„Din 15 februarie trecem la pasul decisiv, adică închiderea toboganelor deoarece operatorul nu deține un astfel de serviciu, el fiind pe piață tocmai pentru a colecta separat de la populație toate lucrurile aruncate. Nu se mai folosesc toboganele la blocurile turn, iar cei care stau la orice fel de locuință condominiu se vor adapta și vor colecta separat așa cum au învățat cei de la case. Toboganele vor fi închise de asociația de proprietari, le vor închide proprietarii. Operatorul nu mai ridică din aceste tobogane, care, oricum, sunt în afara legii. Cetățenii care nu înțeleg să le închidă și le folosesc în continuare vor rămâne cu acea mizerie și vor plăti special să o ridice și să scape de miros”, spunea cu puțin timp în urmă viceprimarul Craiovei.

Pubele în blocurile turn

A fost supărare mare în rândul proprietarilor

„Noi am sigilat de ieri toate toboganele. A fost supărare mare în rândul proprietarilor mai ales cei vârstnici. Nu știu cum să-i rezolvăm. Aici la noi este mai dificil. Noi avem blocurile de la Unirea în spate, N2 și N3 și N, lângă fosta Curte de Apel. Locațiile în care au fost amplasate tomberoanele nu sunt cele mai bune. Primăria și Iridexul trebuia să găsească niște locuri mai bune. La blocul N marea problemă sunt containerele pentru selectiv, așezate pe strada Principatele Unite. Oamenii spun: domne’ cum mă duc eu acolo? Avem un singur container îngropat pentru N2 și N3. Nu eu aleg locațiile, primăria le alege. Oamenii au venit la mine, le-am spus să sune la primărie. Mie mi-au spus să fac asta și am făcut. Sunt mulți bătrâni în bloc. Am vorbit cu femeile de serviciu să-i mai ajute. Mie mi-au spus că dacă nu închid toboganele, nu mai ridică gunoiul. Oamenii nu au primit cu plăcere această schimbare. Eu nu am ce să le fac. Și eu sunt locatar și sunt în aceeași situație. Pentru menajer ne-au adus containere metalice pentru moment”, spune Nicolae Enăchescu, președintele Asociației de proprietari Piața Unirii.

Colectarea gunoiului menajer se va fac în cel mult o lună la platformele cu containere îngropate. Colectarea deșeurilor selective se va face la containerele de suprafață de tip Easy.