Războiul continuă în blocul V1 pentru cheltuielile la întreținere

“Firma Madris nu a prezentat asociației de proprietari cererea de scădere de la gaze. Chiar dacă locatara susține că a trimis-o pe whatsaap, eu nu am telefon cu whatsaap. Într-adevăr am fost sunată de doamna Cioc de la primărie în legătură cu această situație reclamată de proprietară. I-am explicat că văd frecvent în bloc rudele acesteia. Tatăl ei chiar m-a înjurat, l-am auzit când coboram pe scări. Mă înjura cu vecina și prietena lor de la apartamentul numărul patru că li s-a ars becul la ușă. Ulterior l-am văzut și pe nepotul acesteia în bloc. Semnăturile prezentate împreună cu cererea de scădere sunt de la prietenii ei de la parter. Spune că i-a dat domnului Morărașu un proces-verbal de debranșare, dar acesta nu l-a adus la asociația de proprietrai. Susține că în luna noiembrie a trimis o scrisoare la asociație, dar eu nu am cheia de la cutia poștală și nu știu de această scrisoare. Abia în data de 7 ianuarie a.c am primit această scrisoare. Acum am văzut și eu documentul care arată că a făcut debranșarea de la gaze”, explică Amalia Dobre, președinta Asociației de proprietari Ștefan cel Mare.