Odiseea unei craiovence cu președinta asociației de proprietari

O craioveancă susține că a ajuns să plătească la întreținere pentru consum de gaze deși este debranșată de la conducta comună a blocului. În plus, femeia mai spune că de aproape o jumătate de an este nevoită să plătească întreținere pentru două persoane, dar ea locuiește singură. Cea care o încarcă la întreținere și refuză să treacă în listele de plată o singură persoană este chiar președinta asociației de proprietari, spune locatara.

Craioveanca Maria Băcănoiu locuiește într-un bloc de pe strada Ștefan cel Mare. Locatara este o persoană cu probleme, suferă de nanism, se deplasează cu ajutorul unor cârje, din acest motiv a locuit împreună cu o rudă până în luna august 2021. După această dată, proprietara a rămas singură în locuință și a cerut celor de la asociația de proprietari Ștefan cel Mare să o scadă de la întreținere cu o persoană. Proprietara spune că având probleme de sănătate nu a putut pune solicitarea în cutia poștală a asociației de proprietari si a transmis-o prin reprezentantul firmei care administrază asociația.

“Eu am locuit cu nepotul meu până la 1 august 2021. El a plecat și am încercat să scad o persoană de la întreținere. Am adresat-o asociației și firmei care administrează asociația, firma Madris . Eu am o problemă, mă deplasez greu și nici nu ajung să pun solicitarea acolo, în cutia poștală de la asociație“, spune Maria Băcănoiu.

Proces verbal întocmit de o firmă de specialitate

Președinta asociației de proprietari nu a luate cererile în seamă

Surpriza a venit când cei de la asociația de proprietari au afișat listele de plată. Locatara de la apartamentul cu numărul doi era trecută la întreținere tot cu două persoane.

“Am crezut că voi fi scăzută de la întreținere. Când s-a afișat în luna octombrie întreținerea din luna august am observat că nu sunt scăzută de la întreținere. Am făcut din nou cerere și m-a ajutat cineva să o pun în cutia asociației de proprietari. În noiembrie când s-a afișat întreținerea pe luna septembrie problema s-a repetat“, afirmă locatara.

A încercat și varianta recomandată de firma de administrare și a trimis cererea și pe whatsapp președinteie de asociație.

Ceea ce face dumneaei este hărțuire

Corespondență între locatară și asociația de proprietari

Răspunsul nu a fost cel scontat, luna următoare, asociația a trecut-o din nou cu două persoane la întreținere. Atunci, locatara a reclamat problema cu care se confruntă la Serviciul Control și Monitorizarea asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei Craiova.

“Atunci am sesizat această situație la primărie, la Serviciul Control și Monitorizare pentru asociații de proprietari. Doamna de la primărie mi-a spus să fac o sesizare scrisă. Am făcut și acest lucru și drept urmare au venit în control la asociație. Am primit un răspuns, mi-au spus că cererea pe care am făcut-o la asociație este în regulă. Atunci președinta a întors-o și a spus că eu stau cu părinții. Doamna de la primărie mi-a spus să fac solicitare, să iau declarații de la vecinii care mă cunosc și care să confirme că stau singură. Părinții mei locuiesc la casă și acolo stau și eu din aprilie până în noiembrie. Am făcut și acest lucru.Am dus declarație de la trei vecini care au confirmat că nu locuiesc nici cu nepotul, nici cu părinții. Ei m-au ajutat să pun solicitarea la cutia poștală. Și am așteptat să fiu scăzută. A venit întreținerea și eu eram trecută tot cu două persoane. Doamna Dobre Amalia, președinta refuză în mod abuziv să scoată o persoană de la întreținere“, explică Maria Băcănoiu.

La întreținere plătește pentru două persoane, dar în apartament locuiește una

Timpul s-a scurs, au trecut cinci luni și proprietara de la apartamentul numărul doi plătește și la acest moment întreținerea pentru două persoane.

Blocul V1 din zona Vasile Conta

„Inițial a spus că nu este bună cererea, apoi a spus că stau cu părinții. I-am demontat aceste supoziții. Acum spune că eu beneficiez de indemnizație de însoțitor și din această cauză eu nu pot să stau singură. Eu am certificat de handicap pe care este trecută mențiunea fără însoțitor. Eu nu vreau să depind de o persoană anume, apelez la cineva dacă am nevoie. Ceea ce face dumneaei este hărțuire. S-a jucat cu mine cum a vrut”, a concluzionat Maria Băcănoiu

Cu gaze, fără gaze

Problemele Mariei Băcănoiu cu asociația de proprietari nu se opresc aici. Locatara a încercat să-și adapteze aparatura electrocasnică în funcție de mobilitatea pe care hamdicapul i-o permite. Aceasta și-a montat o plită electrică, un cuptor electric și a renunțat la gaze. Acest lucru s-a întâmplat cu ani în urmă, mai precis în 2019. Atunci locatara a adus o firmă agreată de ANRE și s-a debranșat de la conducta de gaze a blocului. A transmis ulterior procesul-verbal către asociație. Pe baza acestui document a fost scoasă de la plata gazelor.

Conducta de gaze a fost blindată

Nu are gaze, dar plătește

„Am încercat să-mi fac contorizare individuală.Eu având probleme de sănătate am încercat să-mi ușurez viața. Am pus plită electrică, hotă și cuptor electric și am blindat conducta de gaze. Am adus o firmă specializată, aceasta a făcut un proces verbal pe care l-am transmis la asociație. Domnul Morărașu a venit la mine acasă și i-am dat procesul verbal pentru că eu nu mă pot deplasa. Am fost exceptată de la plată 22 de luni. Și în noiembrie 2021 m-am trezit că sunt trecută cu consum de gaze. Am contestat lista și am trimis prin poștă sesizarea. Scrisoarea nu a fost primită și a fost returnată nedeschisă. În același mod am trimis din nou și procesul-verbal de blindare a conductei de gaze și scrisoarea s-a întors nedeschisă. În data de 11 ianuarie am adresat președintei o altă contestație pentru întreținerea din noiembrie, dar pentru gaze la această dată nu am primit nici un răspuns.Pe luna noiembrie eu m-am trezit că am de plătit gaze, deși eu am în toată casa aparatură electrică. Inclusiv vecinii știu acest lucru. Lucrările au fost făcute legal cu o firmă atestată ANRE. Acum îmi spune că am fost trecută ilegal la plată, dar președinta a semnat în tot acest timp listele de plată”, povestește proprietara.

Probleme fără răspuns

După ce am ascultat relatările Mariei Băcănoiu legate de problemele pe care i le face președinta asociației de proprietari, am încercat să o contactăm și pe aceasta din urmă. Persoana în cauză nu a fost găsită la sediul asociației, nici la domiciliu. Am cerut un punct de vedere și reprezentantului firmei Madris, adminsitratorul asociațiație, dar nu am primit. Un punct de vedere am solicitat și de la primărie, dar nu am primit un răspuns până la închiderea ediției. În momentul în care îl vom primi , îl vom face public.

Cum se procedează

Modul în care un proprietar trebuie să procedeze atunci când solictă să fie scăzută o persoană de la întreținerea a fost explicat de președintele UAP Craiova, Ion Pătrulescu.