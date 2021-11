“Eu nu am avut nici o problemă până acum, nici o problemă cu instituţiile statului. Consiliul Județean Dolj a întârziat cu darea în funcţiune a staţiei de sortare de la Mofleni. L-am asigurat pe preşedintele CJ că vom recicla, nimeni nu mă v-a opri să reciclez. Eu am luat decizia să aducem o staţie mobilă de prelucrare. Conform Mastre Planului, noi preluăm deșeurile de la pentru 630 de mii de locuitori şi 111 UAT. Responsabilitatea reciclării este împărţită astfel: Zona 6, care cuprinde 7 UAT-uri va prelucra Iridexul deșeurile la Goicea. Restul de 104 UAT-uri se prelucrează la Mofleni. La Mofleni nu este deschis. La Goicea este arhiplin. Atunci am cerut să aducem o staţie mobilă de sortare la Malu Mare. Când am adus staţia am început demersurile pentru obținerea autorizației de mediu”,a explicat Cezar Preda de ce s-a ajuns la această situație.