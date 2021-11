O femeie din Dolj a rămas fără 36.000 de lei, în timp ce se afla să cumpere produse pentru aprovizionarea magazinelor pe care le deţine. Totul s-a întâmplat joi, 18 noiembrie, în curtea Centrului Comercial Bănie. Femeia a anunţat imediat poliţia, dar hoţii fugiseră.

O femeie de 32 de ani, din Dolj, a fost prădată de hoţi, săptămâna trecută, în timp ce se afla să cumpere marfă pentru magazinele pe care le are. Tânăra a mers în Centrul Comercial Bănie, a parcat duba, apoi a făcut o mare greşeală. A lăsat o geantă plină cu bani şi acte în dubă. „Am mers la Bănie cu duba şi am lăsat geanta, în care aveam 36.000 de lei şi toate actele, sub volan, pe podea. Eu sunt sigură că am închis maşina, însă cel mai probabil mi-au bruiat, cumva, cheia. Pentru că eu am apăsat pe cheie, însă nu m-am mai uitat dacă s-a încuiat sau nu. Cert e că atunci când m-am întors la maşină nu mai era geanta. Am sunat la poliţie şi au zis că fac cercetări“, a povestit femeia.

Ce s-a văzut pe camerele de filmat

Poliţiştii au verificat camerele de luat vederi din zona respectivă, iar femeia păgubită a avut posibilitatea să vadă cum au acţionat hoţii. „Poliţiştii s-au uitat pe camerele de filmat, mi-au arătat şi mie o parte din filmări. S-a văzut pe imagini un Logan albastru, tip mai vechi, cu numere de Ilfov. Un bărbat din maşină a coborât, s-a dus direct la duba mea şi a stat câteva minute să observe dacă îl vede sau nu cineva. Apoi a deschis uşa, a luat geanta şi au fugit cu maşina. Când a verificat poliţia, numărul maşinii era, de fapt, atribuit unui scuter. Faptul că s-au dus direct la maşina mea mă face să cred că mi-au bruiat cheia pentru că eu zic că sigur am apăsat pe butonul cheii să o închid. Altfel s-ar mai fi uitat şi la alte maşini dacă sunt deschise“, a povestit femeia.

„Odată mi-a spus poliţia că doar Dumnezeu ne poate scăpa“

Poliţia nu a făcut public acest caz, însă femeia a luat legătura cu Gazeta de Sud, special pentru a transmite oamenilor să fie mult mai atenţi atunci când îşi lasă maşinile în parcări.

„Nu am speranţe că o să mai recuperez banii sau că o să-i găsească pe hoţi. Dar vreau să transmit oamenilor că hoţii au diverse metode de furt şi să aibă mare grijă. Să verifice maşina chiar şi după ce cred că au închis-o. Mai ales acum că urmează perioada sărbătorilor, probabil se vor înmulţi aceste lucruri şi hoţii vor profita de aglomeraţie. Suma pe care mi-au furat-o este destul de mare. Banii erau, în mare parte, pentru plata facturilor de pe apartele pe care le am în magazine.

Acum trebuie să scot banii din buzunar şi să achit tot. Ţin minte că o singură dată am mai avut probleme de genul acesta. Când mergeam spre Bucureşti, pe la Albota, ne-au tăiat cauciucurile tocmai ca să facem pană şi să ne jefuiască pe drum. Norocul nostru a fost că ne-a ţinut roata până la prima benzinărie. Am chemat poliţia din Piteşti. Aceştia ne-au spus că să ne rugăm la Dumnezeu în astfel de cazuri, că doar el ne poate scăpa“, a mai spus femeia.

Poliţia face cercetări

Poliţia doljeană face cercetări în cazul sesizat de femeie. „La data de 18 noiembrie, poliţişti din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie de 32 de ani, din comuna Terpezița, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, din autoturismul proprietat, parcat neasigurat în zona unui centru comercial, din Craiova, i-a fost sustrasă o geantă în care se aflau documente personale și suma de aproximativ 50.000 lei. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru identificarea persoanelor care ar fi comis fapta, tragerea acestora la răspundere penală şi recuperarea prejudiciului“, au declarat reprezentanţii IPJ Dolj.