Dosarul de evaziune al fostului ofițer SRI Victor Mecu, în pronunțare

Tribunalul Gorj a finalizat audierile în dosarul în care fostul ofițer SRI Victor Nicolae Mecu este judecat pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală la o firmă de pază și a fixat termen, pe 8 decembrie, pentru pronunțarea unui prim verdict. Dosarul este pe rolul instanței gorjene de patru ani și jumătate, timp în care inculpații au încercat să scape de evaziunea de peste un milion de lei, iar firma fostului ofițer de informații a intrat în procedura falimentului.

Foștii ofiter SRI Victor Nicolae Mecu și Alexandru Marian Niculescu au înființat, în urmă cu câțiva ani, firma de pază Team TG Guard SRL, care s-a lipit, rapid, la contractele cu instituțiile de stat, astfel că, în scurta sa existență a atins cifre de afaceri de milioane de lei. Cu toate acestea, în august 2015, asociații au decis să ceară deschiderea procedurii de insolvență a societății, din cauza datoriilor acumulate la bugetul de stat, bănci și angajați.

Trimis în judecată

Doi ani mai târziu, în mai 2017, Victor Mecu a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Procurorii au reținut că în evidența contabilă a Team TG Guard SRL au fost înregistrate 28 de facturi fiscal false, ce nu aveau la bază operațiuni reale, în sumă de 1.010.987 lei, adică 224.165 euro, cauzând, astfel, bugetului general consolidat al statului, un prejudiciu de 326.054 lei (72.225 euro) și impozit pe profit 130.422 lei (28.918 euro), la care se adaugă accesorii în sumă totală de 168.899 lei (37.413 euro), din care dobânzi în cuantum de 11.989 lei (2.658 euro) și penalități de întârziere în cuantum de 48.910 lei ( adică 10.844 euro) a comunicat, la acea vreme, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Dosarul s-a judecat patru ani și jumătate la Tribunalul Gorj, unde s-au derulat 35 de termene de judecată, cu amânări, expertize și contraexpertize, ca în final, la termenul din 10 noiembrie, judecătorii să fixeze data la care vor pronunța o primă soluție: 8 decembrie.

Societatea Team TG Guard SRL a intrat în faliment și continuă procedurile de valorificare a bunurilor și recuperarea creanțelor. Între timp, Victor Mecu și asociatul său, Marian Niculescu, și el fost ofițer SRI, au creat însă alte două firme, în care asociați sunt chiar rudele lor, iar noile societăți au intrat pe piața serviciilor de pază prin contracte cu instituții publice.

Nicio instituție publică nu a sesizat până acum vreo concurență incorectă sau conflict de interese.

Victor Mecu: Nu există faptele

Contactat pentru un punct de vedere, Victor Mecu a declarat că faptele pentru care a fost judecat nu există.

În acest sens au fost comandate mai multe expertize și că așteaptă cu interes decizia instanței de judecată: „Nu există faptele. Aștept cu interes decizia instanței de judecată. Punctul meu de vedere este clar: s-au adus acele materiale, au intrat în firmă, au fost folosite. Eu nu știu de la ce firme au fost luate în primă instanță. Sunt la dosar expertize cerute de procurori că facturile îndeplinesc condițiile de fond și formă pentru a fi înregistrate în contabilitate. Nu sunt expertize cerute de mine. Au fost audiați și martori.

Firma a intrat în insolvență ca urmare a contractelor derulate la Complexul Energetic Hunedoara. Noi eram subcontractanți. Aveam de primit 1,6 milioane de lei și nu i-am mai încasat. Noi am plătit salarii, datorii, dar firma a intrat în insolvență pentru că nu am avut toate resursele financiare disponibile. De faliment se ocupă lichidatorul. Eu nu mai sunt acționar la vreo firmă de pază, ci fiul meu. El se ocupă. Nu pot să spun că nu îmi mai dau și eu cu părerea pe acolo…

Eu mă ocup doar de o firmă care administrează un poligon. Cu privire la prejudiciul din dosar, eu am depus banii din 2017. Aceasta este o circumstanță atenuantă la dosar și chiar în baza legii mai favorabile se poate comstata că fapta nu mai există. Dar eu vreau achitare. Vedem pronunțarea care va fi. Ce vină am eu că am luat de bune acele contracte și acele facturi? Statul de ce nu verifică activitatea firmelor și de ce acumulează atâtea datorii și le lasă să funcționeze și dacă sunt sau nu fantomă sau cum sunt?”, a declarat Victor Mecu.