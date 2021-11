Amendă pentru rovinietă pentru o rablă nefolosită de 8 ani

Un bărbat din comuna Fărcaşele, judeţul Olt, susţine că s-a trezit cu o amendă pentru rovinietă pentru o maşină cu care nu a circulat de aproximativ 8 ani.

Constantin Lolu, un bărbat din comuna olteană Fărcaşele a avut parte de o surpriză foarte neplăcută din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Acesta a primit, pe 28 octombrie, prin poştă, o amendă pentru lipsa rovinietei. Când a citit numărul de înmatriculare al maşinii pentru care fusese sancţionat, a rămas mut. „Este vorba despre o amendă pentru lipsa rovinietei pentru o maşină pe care eu nu o folosesc de 8 ani. Maşina este o rablă, care stă în curte şi în care depozităm diverse lucruri. Îi lipsesc piese de la motor, nu e funcţională. Noi avem altă maşină. Am păstrat-o pe aceasta, o Dacia 1300 Break, pentru că am de gând să o dau la Remat. Dar de când ne-am luat altă maşină, în urmă cu aproximativ 8 ani, nu am mai folosit maşina aceasta pentru care am primit amenda“, ne-a povestit bărbatul.

„Este o mare nedreptate“

În procesul verbal pe care bărbatul l-a primit acasă scrie că maşina cu numărul de înmatriculare DJ 03 DBO a circulat pe DN 65, în comuna doljeană Pieleşti, pe 27 iulie 2021, fără să deţină rovinietă valabilă. Sancţiunea este de 250 de lei, cu posibilitatea achitării la jumătate, adică 125 de lei, în termen de 15 zile de la data comunicării.

Bărbatul care s-a ales cu această amendă spune, revoltat, că este vorba despre o mare nedreptate şi că refuză să plătească o amendă pentru care nu este vinovat. În plus, susţine că nici măcar nu era în România la data respectivă. „E incredibil! Eu eram în Franţa atunci, e imposibil ca maşina să fi plecat din curte. Chiar şi dacă încerca cineva să mi-o fure din curte nu avea cum să plece cu ea pentru că nu funcţionează. Este o mare nedreptate“, a mai spus Constantin Lolu.

Ceapă la uscat în maşină

Pentru a dovedi faptul că maşina pentru care a primit amendă nu funcţionează, Constantin Lolu ne-a trimis mai multe fotografii. Într-adevăr, maşina nu este altceva decât o rablă abandonată în curte, în care bărbatul depozitează diverse obiecte. Chiar şi o sfoară cu ceapă a fost prinsă pe volan pentru a se usca. În fotografii se vede că autoturismul este foarte degradat, plin de rugină. De asemenea, din zona motorului îi lipsesc mai multe componente. Cel mai probabil, dacă maşina ar fi pusă, cumva, în mişcare, s-ar descompune. Cu toate acestea, CNAIR susţine, în procesul verbal, că această maşină a circulat fără rovinietă pe DN65, pe 27 iulie, anul acesta.

Ce spune CNAIR

GdS a luat legătura cu reprezentanţii CNAIR, care ne-au dat o veste destul de proastă. „În astfel de situaţii, oamenii care primesc amenzi şi despre care spun că nu sunt fondate, trebuie să se adreseze instanţei de judecată. Numai instanţa poate anula un proces verbal, în urma depunerii probelor necesare. În cazul unui proces, instanţa solicită dovezile din partea ambelor părţi. Apoi ia decizia dacă anulează sau nu procesul verbal“, au spus aceştia.

Aşadar, chiar şi în cazul unor greşeli făcute de CNAIR, oamenii care au dovezi prin care vor să conteste amenda pot face acest lucru doar prin intermediul instanţei de judecată. Nu există o modalitate prin care amenda să fie contestată direct la CNAIR şi să se poată ajunge la o înţelegere. În aceste condiţii, chiar dacă şoferii sunt nevinovaţi, trebuie să piardă timp, răbdare şi bani pentru a intenta proces CNAIR-ului.

Bărbatul din Olt spune că va merge în instanţă pentru a i se anula procesul verbal. „Nu am de ce să plătesc amenda aceasta. Şi-au bătut joc de mine, pur şi simplu. Îi dau în judecată, poate nu vor mai face astfel de greşeli pe viitor. Sunt sigur că mai există astfel de cazuri şi oamenii renunţă să meargă în instanţă şi plătesc amenzile. Acesta este şi scopul lor“, a încheiat Constantin Lolu.