Ministrul Transporturilor și șeful CNAIR, în inspecție la varianta ocolitoare

O comisie condusă de Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Dan Vîlceanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Irinel Scriosteanu, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Ovidiu Cătălin Pistol și prefectul județului Gorj, Marcel Iacobescu, a verificat sâmbătă stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu.

Ministrul transporturilor, Dan Vîlceanu a mers astăzi pe șantierul Variantei Ocolitoare Târgu Jiu

„Alături de Ministrul transporturilor, Dan Vîlceanu am verificat astăzi șantierul Variantei Ocolitoare Târgu Jiu. Vrem ca și pe acest șantier să crească ritmul lucrărilor, așa cum am văzut tot astăzi ca este posibil, pe șantierul tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești. Domnul ministru, Dan Vîlceanu este gorjean și prezenta sa aici arată o data în plus determinarea pentru ca acest obiectiv să fie abordat cu cea mai mare seriozitate. Trebuie să spun că prin măsurile luate am reușit să deblocăm acest proiect care trenează de mai mult de 7 ani. Mă bucur să constat că și aici mobilizarea a devenit mai bună iar constructorul a avansat.

Am reușit să soluționăm o serie dintre problemele privind natura terenului de fundare și să găsim o cale de comunicare cu Antreprenorul. Însă i-am atras atenția constructorului că nu vom tolera întârzieri în execuția lucrărilor și nici depășirea termenului de finalizare a contractului. Dacă și acesta înțelege că este important să se mobilizeze corespunzător și să atace tot frontul de lucru, atunci în mod sigur va avea în noi un partener serios și onest. Am alocat si vom aloca în continuare resurse necesare și suficiente pentru ca acest proiect să fie finalizat la timp. Orașul care l-a dat pe unul din cei mai mari sculptori din istoria lumii, pe Brâncuși, trebuie să benificieze de o infrastructură rutieră decentă. Voi face tot ce este necesar ca lucrările la acest obiectiv să fie duse la bun sfârșit, iar Târgu Jiu să intre în rândul orașelor europene cu o infrastructura rutieră modernizată, prin construcția acestei Variante Ocolitoare.

Vreau sa ii mulțumesc pentru sprijinul acordat CNAIR și secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, care a fost alături de mine astăzi și la verificările de pe șantierul tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești”, a declarat șeful CNAIR, Cristian Pistol, după inspecția efectuată pe șantierul variantei ocolitoare de la Târgu Jiu.