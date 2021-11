Apă murdară la robinet într-un bloc din cartierul craiovean Valea Roşie

„Apa este de proastă calitate, atât cea rece cât şi cea caldă. Aseară am vrut să fac baie şi apa era murdară. Am renunţat. Asta este apa cu care se presupune că trebuie să gătim şi să ne spălăm, ca să nu mai vorbim de băut. Este aşa în toată zona Valea Roșie şi Sărari de astă -primăvară. La asociația de proprietari au semnalat mai mulţi locatari, nu ştiu sigur daca şi la Termo. Mulţi oameni din preajmă se plâng de același lucru. Am rămas fără apă îmbuteliat aseară şi am scos nişte zăpadă din congelator şi am topit ca să am pentru consum”, spune o locatară din blocul C7, scara 2.