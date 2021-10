Străzi făcute praf de lucrările pentru canalizare şi de ploi

” Eu locuiesc pe strada Take Ionescu din cartierul Rovine II, Troaca. În urma lucrărilor de canalizare nu mai putem intra pe stradă. Este un adevărat dezastru, cel cu autobuzul a refuzat ieri dimineaţă să mai intre pe strada noastră. Lucrările au început în vară, iar acum s-au încheiat de aproape o lună. Numai că noi am rămas aşa, nu este suficient că ne-am chinuit toată vara. Suntem ca în evul mediu. Muncitorii au venit şi au pus pământ şi nisip pe stradă, iar după ploile din zilele trecute totul s-a transformat în morcirlă. Pe stradă sunt aproape 250 de familii care se confruntă cu această problemă”, spune o craioveancă de pe strada Take Ionescu.