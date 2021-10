Se moare pe capete de Covid, mulţi craioveni ignoră masca

Se moare pe capete de Covid, iar mulţi craioveni nu dau doi lei pe măsurile de protecţie a sănătăţii lor, dar şi a celor din jur. Numai pe 12 octombrie au murit 47 de doljeni infectaţi cu acest virus, însă nepurtătorii de mască încă se plimbă liniştiţi în toate zonele oraşului, chiar dacă masca este obligatorie şi pe stradă, în Craiova.

Gazeta de Sud a mers ieri în câteva dintre locurile aglomerate ale oraşului pentru a vedea dacă se respectă obligativitatea purtării măştii atât în spaţiile deschise, cât şi în cele închise. Spre deosebire de data trecută când am scris un alt material despre acelaşi subiect, lucrurile par să stea mai bine. Însă, ţinând cont de incidenţa mare de îmbolnăviri care se înregistrează la noi- 11,4 la mia de locuitori – încă există destul de mulţi craioveni care nu sunt mişcaţi absolut deloc de ceea ce se întâmplă în spitale. Pur şi simplu sunt total nepăsători faţă de siguranţa lor, dar şi a celor din jur.

„E o simplă gripă, gripa există de când lumea“

Mulţi craioveni nu poartă mască de protecţie nici măcar din respect pentru cei din jur. „Nu pot să o port pe stradă, abia respir. Oricum ce ne arată ăştea la televizor sunt multe minciuni. Nici nu m-am vaccinat şi nici nu mă vaccinez. Ţin masca la mine că poate mă pune cineva să port, dar aşa nu cred că mă protejează“, a spus un bătrân care făcea cumpărături în Piaţa Centrală.

În staţia de autobuz de la Piaţa Mare, care este aglomerată mereu, încă sunt oameni care ţin masca sub nas sau sub barbă. Însă, incredibil este faptul că mai există persoane care după atât de mult timp de la izbucnirea pandemiei, încă nu cred în această boală. Ca atare, refuză să se protejeze împotriva ei. „De ce să port mască în spaţiu liber, e o prostie. Nu ştiu ce reguli sunt astea. Vor să ne bage măştile pe gât, să le vândă şi să facă mulţi bani de pe urma noastră. Nu am încredere nici în mască, nici în nimic. E o simplă gripă, gripa există de când lumea“, a spus o femeie.

„Măcar ştiu că mi-am făcut datoria să mă protejez“

Există şi oameni care sunt conştienţi de gravitatea situaţiei şi se protejează mereu când ies din casă. „Port mereu masca, chiar şi două când văd eu că e multă lume într-un loc. Am mereu grjă pentru că, sincer, mi-e foarte frică. Văd ce se întâmplă prin spitale şi aud de oameni care mor din cauza acestei boli. M-am şi vaccinat. Nu ştiu dacă mă va ajuta foarte mult vaccinul, dar măcar ştiu că mi-am făcut datoria să mă protejez. Şi poate, în acest fel, vom reuşi să scăpăm şi să fie ca înainte“, a spus o femeie din Craiova.

Masca sub nas şi în centrul Craiovei

În orice zonă a Craiovei ajungi, e imposibil să nu vezi oameni, la fiecare pas, care nu poartă masca de protecţie în mod corect. Se întâmplă chiar şi în centrul Craiovei, atât în Piaţa Mihai Viteazul, cât şi în Mercur. Fie din neştiinţă, fie din nepăsare, poartă masca sub nas sau sub barbă. E ca şi cum nu ar puta-o deloc. În plus, dacă li se face observaţie, unii dintre ei devin agresivi. „Ce vă interesează de ce nu port eu mască? Nu vreau să o port. Ce înseamnă aia să port mască în aer liber?“, a spus un bărbat foarte nervos.

Discuţia s-a încheiat cu concluzia unui alt bărbat care asistase. „Lăsaţi, doamnă, că o să vadă când ajunge la spital de ce trebuia să poarte masca!“.

71 de sancţiuni, în 24 de ore

Poliţiştii doljeni organizează, zilnic, acţiuni pentru sancţionarea celor care nu brespectă măsuri impuse de pandemie. „În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituţiei Prefectului, poliţiştii doljeni împreună cu jandarmi şi polițiști locali au desfăşurat acţiuni de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă. În urma activităţilor desfăşurate, au fost legitimate aproximativ 4.800 de persoane. De asemenea,au fost verificate 2.600 de locaţii de interes și 140 mijloace de transport. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenţionale conform Legii 55/2020. 54 de sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, 7 sancțiuni pentru nerespectarea carantinei, o sancțiune pentru nerespectarea izolării și 9 sancțiuni pentru nerespectarea interdicției privind deplasarea/ libera circulație, în valoare totală de 13.000 de lei“, au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

Amendă de 2.000 de lei pentru un doljean

Printre cei amendaţi s-a aflat şi un bărbat care nu a respectat carantina. Doljeanul a primit o sancţiune usturătoare. „Ieri seară (n.r. marţi), polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au constatat că un bărbat de 45 de ani, din comuna Coșoveni, nu a respectat măsura carantinării la domiciliu, nefiind găsit la imobilul declarat, din localitate. Cel în cauză a fost sancționat contravențional conform Legii 55/2020, cu amendă în valoare de 2.000 de lei“, au mai spus reprezentanţii IPJ Dolj.