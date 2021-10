Atenție craioveni, nu aveți voie să vă parcați mașina în fața porții

„Mașina a fost ridicată din fața porții, din dreptul gardului meu, într-adevăr, pe trotuar. Pe partea stângă unde trotuarul are circa 1 m -1,50 m, noi am mai săpat și am luat din pământul pe care l-au lăsat când au renovat strada, tocmai că să punem mașina omenește și să nu deranjăm pe nimeni. Dar nu ne-am putut extinde prea mult din cauza căminului de vizitare de la apă și canalizare, care este mai sus. Am platit 300 de lei ca să iau mașina de la RAT plus 1000 de lei amenda, pe care am platit-o la jumătate”, spune craioveanca.