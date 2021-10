Ce ajutoare pentru încălzirea locuinței vor primi craiovenii vulnerabili

“Noi am avut o conferință cu cei de la AJPIS care ne-au spus să nu facem nimic până la apariția Normelor. La 1 noiembrie vom primi cereri, când intră în vigoare legea. Din câte am înțeles disare subvenția de la primărie. Acum, primăria poate să sprijine familiile care nu e încadrează în prevederile acestei legii. Legea prevede că familia sau persoana singură poate primi ajutor dacă nu primesc ajutor de la firma la care lucrează. Craiovenii vor primi formularele la 1 noiembrie. De la 1 noiembrie, până la 20 noiembrie pot să le depun personal sau prin asociațiile de proprietari. Dacă depun după 21 pierd luna și intră din luna decembrie. Cererea de acordare a ajutorului are 15 pagini. Dacă normele ies mai repede, le distribuim și noi. Termenul de 15 octombrie nu se aplică în acest an ci de la anul”, a mai spus reprezentantul Direcției.